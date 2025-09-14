Praznik Primorske: predsednica Pirc Musar o pogumu in enotnosti Slovencev

Ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je osrednja slovesnost letos potekala v Ilirski Bistrici. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v slavnostnem govoru spomnila na zgodovinska dejanja, pogum in zgled Primorcev ter ob tem opozorila tudi na današnje razmere po svetu.

Primorci kot zgled odpora proti fašizmu

Predsednica je v nagovoru izpostavila, da so Primorci v prejšnjem stoletju več kot 20 let trpeli načrtni fašistični teror in raznarodovalno politiko, a pod njo niso klonili. "Dokazali ste, da lahko Slovenci z narodno zavestjo, pripadnostjo, solidarnostjo, povezanostjo in predvsem vero v pravičnost najdemo pot tudi iz najgloblje teme," je dejala.

Narodni junaki in zgodovinski ponos

"Biti moramo neizmerno ponosni in hvaležni, da sta čvrstost in iznajdljivost slovenskega človeka prav v najtežjih časih brezmejni in nepremagljivi. Takšni so bili narodni buditelji, Maistrovi borci, borbaši, tigrovci, partizani, osamosvojitelji in vsi narodno zavedni ljudje," je dodala predsednica.

Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Foto: STA

Ohranitev narodne samobitnosti in identitete

Po njenih besedah so Slovenci kljub težkim preizkušnjam in poskusom asimilacije ohranili narodno samobitnost in identiteto ter z žrtvami pridobili državnost. "To ne bi bilo mogoče brez poguma in upora proti krivicam ter brez neomajne vere v svobodo. Primorke in Primorci ste nam s svojim zgledom kot prvi protifašistični borci v Evropi pokazali, da takrat, ko se združijo volja, solidarnost, srce in pogum, postanemo več kot posamezniki - postanemo skupnost," je poudarila.

Povezava z današnjimi svetovnimi razmerami

V govoru se je navezala na aktualne razmere po svetu in poudarila, da je v 21. stoletju nedopustno, da bi bila katerakoli narodna skupnost prepuščena samovoljnemu odločanju večine.

Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Foto: STA

"Lakota v Gazi je pretresljiv opomin, kako hitro človeštvo zdrsne v brezno trpljenja, brezbrižnosti, nemoči in teptanja dostojanstva," je dejala predsednica in se je vprašala, kam je svet zašel, da otroci plačujejo najvišjo ceno.

Poziv k složnosti in enotnosti Slovencev

Nagovor je sklenila s pozivom k složnosti, kljub razlikam, ki nas bogatijo. "Imejmo se radi, pomagajmo si, zavedajmo se neprecenljivosti samostojne in neodvisne države ter pomena iskrenih medsebojnih vezi, sočutja in enotnosti. Le tako bomo lahko odločno reševali izzive jutrišnjega dne ter z zgledom in ustvarjalno močjo delovali za skupno dobro ter boljšo in lepšo prihodnost naših otrok," je dejala.

Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Foto: STA

Organizacija prireditve in visoki gostje

Osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini je potekala v središču Ilirske Bistrice z neposrednim prenosom na drugem programu TV Slovenija. Prireditev sta organizirala Občina Ilirska Bistrica in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Med drugim so se je udeležili predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, prvi predsednik republike Milan Kučan, nekateri ministri aktualne vlade ter člani različnih domoljubnih društev in organizacij.

Moto prireditve – navdih iz Dragotina Ketteja

Moto prireditve je bil verz na Premu rojenega pesnika Dragotina Ketteja Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje.

"Medtem ko so se ljudje borili za lastno in narodovo preživetje, niso imeli časa za razmišljanje o lastni popolnitvi. Verjeli so v luč onstran teme, resnica in pravica pa sta jim bila edina vzora za delovanje. Tako smo po številnih plovbah, nemirnih vodah zgodovine, uničujočih viharjih in smrtonosnih čereh na poti še vedno tu, s svojim jezikom in kulturo, svojo državo, na svoji zemlji, svoj gospodar. Zdaj za razliko od številnih drugih narodov mi živimo v miru in imamo čas za lastno popolnitev," je v nagovoru dejal župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič.

Sporočilo župana o iskanju resnice

Poudaril je, da bi moral v današnjem času Kettejev moto o iskanju resnice ter delovanja v tem duhu spet in zelo glasno odmevati po vsem svetu.

Kulturni program in vojaška garda

Prireditev je kot režiserka in scenaristka zasnovala Katja Pegan, na njej pa so nastopili orkester Slovenske vojske, združeni pevski zbori in godbe ter več solistov, s koreografsko usklajenimi meti orožja se je predstavila tudi garda Slovenske vojske.