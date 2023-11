Na čelo agencije za varnost prometa imenovana Simona Felser

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je za direktorico Javne agencije RS za varnost prometa imenovala Simono Felser, ki je agencijo doslej vodila kot vršilka dolžnosti. V imenovanje jo je po izvedenem natečaju predlagal svet agencije. Imenovana je za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. V svet agencije pa je vlada danes imenovala tudi člana Miroslava Brumata.

Kot so zapisali v gradivu po današnji seji vlade, je svet agencije za varnost prometa obvestil ministrico za infrastrukturo, da na podlagi izvedenega javnega natečaja predlaga, da se za direktorico imenuje Felserjeva. Pojasnili so, da je natečajna komisija ugotovila, da kandidatka izpolnjuje pogoje za delovno mesto. Felserjeva je sicer kot vršilka dolžnosti agencijo vodila od novembra lani.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj, je strokovnjak na področju dela javne agencije, ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh, mora biti državljan Slovenije.

Brumat izbran izmed šestih kandidatov

Miroslava Brumata pa je vlada imenovala za člana sveta agencije. Po zakonu o voznikih svet agencije sestavlja devet članov, ki jih za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja v svet imenuje ustanovitelj. Pet članov sveta imenuje neposredno, štiri pa na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Člane, ki predstavljajo uporabnike, imenuje vlada na podlagi predhodnega javnega poziva.

Imenovanje novega člana je bilo potrebno, ker je vlada enega od štirih članov, predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe, razrešila. Tako so na spletnih straneh ministrstva za infrastrukturo objavili javni poziv predstavnikom uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe h kandidaturi, na katerega se je prijavilo šest kandidatov.