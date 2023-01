S preventivno akcijo nad uporabo telefona med vožnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Agencija za varnost prometa (AVP) danes začenja prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo, Varno brez mobilnega telefona v prometu. Z uporabo mobilnega telefona v roki se namreč zmanjšuje zbranost in pozornost na sprejemanje ključnih informacij iz okolja in tako se povečuje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Različne raziskave uporabe mobilnih telefonov v prometu kažejo na zaskrbljujoč trend, da se uporaba mobilnih telefonov v prometu povečuje. Pri uporabi telefona je v ospredju pogovor, pa tudi pošiljanje sporočil, brskanja po spletnih straneh in objavljanja na družabnih omrežjih, opozarja AVP.

Ključno sporočilo, ki ga želi AVP posredovati voznikom in voznicam je, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak naj se varno ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski klic ali pošljejo SMS sporočilo.

Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila, voznik štirikrat več časa ne gleda na vozišče, kot pri normalni vožnji, navaja AVP.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo pa vpliva tudi na slabši reakcijski čas voznika (50 odstotkov slabši kot vožnja v normalnih pogojih), počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo, daljši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, kot je npr. zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo.

Skladno z zakonom o pravilih cestnega prometa predpisana kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo znaša 250 evrov ter tri kazenske točke.

Dovoljena je le uporaba prostoročnega telefoniranja. Ob tem AVP poudarja, da tudi prostoročna uporaba zmanjšuje pozornost voznika na samo vožnjo zaradi vsebine pogovora.

Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), pa kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo znaša 120 evrov.