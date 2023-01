Črna statistika: na slovenskih cestah umrla voznika e-skirojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič so slovenske ceste zahtevale smrtno žrtev med vozniki električnih skirojev, umrla sta dva. Foto: Gregor Pavšič

Po zadnjih podatkih agencije za varnost prometa je lani na slovenskih cestah umrlo 14 motoristov, kar je manj kot polovica v primerjavi z letom prej. Sta pa umrla dva kolesarja več in prvič na slovenskih cestah tudi dva voznika e-skirojev. Najpogostejša vzroka za smrtne prometne nesreče sta bila nepravilna stran oz. smer vožnje in hitrost.

Dozdajšnji podatki o prometnih nesrečah za leto 2022, ki so še neuradni in bodo uradni predvidoma februarja, kažejo, da je bilo lani v primerjavi z letom 2021 za četrtino manj smrtnih žrtev.

Kot so navedli na agenciji za varnost prometa (AVP), je največje izboljšanje pri voznikih enoslednih motornih vozil, ki jih je lani umrlo 14, leto prej pa 33. Za več kot tretjino manj je bilo smrtnih žrtev med potniki, umrlo jih je devet (leta 2021 pa 14), za več kot četrtino manj pa med vozniki osebnih vozil, lani jih je umrlo 23, predlani pa 32. Prav tako sta lani umrla dva pešca manj kot leto prej, in sicer jih je umrlo 13.

Med vozniki tovornih vozil je bilo šest smrtnih žrtev (ena več kot leta 2021), med kolesarji pa 12 (dve več kot leta 2021), pri čemer sta bili dve žrtvi voznika električnega kolesa. Prvič pa so slovenske ceste zahtevale smrtno žrtev med vozniki električnih skirojev, umrla sta dva.

Slovenske ceste lani zahtevale 85 življenj

Skupaj je sicer lani na slovenskih cestah umrlo 85 ljudi, leto prej pa 114. Kot so navedli, sta bila najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom nepravilna stran oziroma smer vožnje (36 umrlih) in neprilagojena hitrost (27 umrlih).

Od 23 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 15 uporabljalo varnostni pas, pri potnikih pa jih je bilo pripetih šest od devetih.

Od 12 umrlih kolesarjev jih je šest uporabljalo čelado, pri čemer umrli otrok na kolesu ni uporabljal čelade. Ustrezne zaščitne čelade nista imela niti umrla voznika električnih skirojev. Vseh 14 umrlih motoristov pa je uporabljalo čelado.

V letu 2022 se je sicer zgodilo 18.356 prometnih nesreč, leto prej pa 17.128. V nesrečah je bilo lani hudo poškodovanih 835 ljudi (leto prej 793), lažje pa se je poškodovalo 6.292 ljudi (leto prej 5.704).

Za dva odstotka več prometnih nesreč kot leto prej so lani povzročile osebe pod vplivom alkohola (lani 1.542, leto prej 1.514). Je bilo pa v teh prometnih nesrečah manj smrtnih žrtev, in sicer 17 (leto prej 38). Prav tako se jih je v teh nesrečah manj lažje poškodovalo (lani 598, leto prej 616), več pa se jih je huje poškodovalo (lani 128, leto prej 113).

Decembrski prazniki minili brez smrtnih žrtev na cestah

Prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez mobilnega telefona v prometu začenjajo prihodnji teden. Sicer pa bodo ključni izzivi agencije posvečeni hitrosti, alkoholu v prometu, uporabi multimedije med vožnjo, vključevanju novih vozil v prometni sistem, seniorjem v prometu ter zagotavljanju podlag za ustrezno usposobljenost ter kompetence vseh udeležencev v prometu, so pojasnili.

Ob tem so navedli še, da so praznični dnevi preteklega leta, od 17. do 31. decembra, na slovenskih cestah po trenutnih podatkih minili brez smrtnih žrtev, zato se vsem udeležencem zahvaljujejo za odgovorno vožnjo, ki naj bo vodilo vse leto 2023.