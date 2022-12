Petletnica rešila življenje mlajšega bratca, starša nista preživela

V prometni nesreči sta življenje izgubila 25-letna Cindy Braddock in 28-letni Jake Day, njuni trije otroci, stari pet, dve in eno leto, pa so nesrečo preživeli. Za to je poskrbela petletnica, ki je enoletnega bratca rešila iz otroškega sedeža. Otroci so bili s trupli svojih staršev v vozilu ujeti dva dni na 30 stopinjah Celzija, preden so jih v torek zjutraj našli zaskrbljeni sorodniki in policija.

Pet članov družine so dan prej prijavili kot pogrešane, saj niso prišli na božično praznovanje.

A 5-year-old girl saved her baby brother’s life after a car crash killed their parents, leaving three young children trapped in the wreckage for more than two days in a remote part of rural Western Australia https://t.co/VwKgCG2YkU via @Yahoo — ꧁💖𝕸𝖆𝖗𝖎𝖊 💖꧂🇲🇽🇺🇸⚔️ 🌊😷🐺♒💃💙🌻 (@LMarieVResists) December 29, 2022

"Če ne bi bilo deklice, ki je odpela zaponko bratovega avtomobilskega sedeža, njega danes ne bi bilo več med nami. A sama se tega verjetno ne bo zavedala še nekaj let," je povedal sorodnik družine Michael Read.

Otroke so zaradi dehidracije prepeljali v bolnišnico. Utrpeli so lažje poškodbe, najverjetneje pa bodo v naslednjih dneh bolnišnico zapustili.