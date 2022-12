Pravi kaos: gosta megla in nesreča 200 avtomobilov #video

More than 200 cars collided in a large-scale accident in cenral #China. One person died. pic.twitter.com/cR2kZ5YYue — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2022

Prometna nesreča se je zgodila na mostu pri mestu Žengžou. Vidljivost je bila zaradi goste megle zelo slaba, kar je bil tudi glavni vzrok naleta in množičnega trčenja. Posnetki kitajske televizije prikazujejo kaotične prizore več kot 200 nagnetenih vozil. Reševalci so več ur z mostu poskušali rešiti potnike, ujete v vozilih. V nesreči je umrla ena oseba, so poročali kitajski državni mediji.