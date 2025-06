Zaključili več kot 110 milijonov evrov vreden projekt na železnici

V Borovnici so slovesno odprli prenovljeno železniško postajo. Obsežen projekt je bil vreden skoraj 112 milijonov evrov z DDV, 44,5 milijona evrov je bilo nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Dela so potekala od septembra 2022.

V sklopu prenove železniške postaje Borovnica sta bila po pojasnilih ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek zgrajena 160 metrov dolg bočni in 240 metrov dolg otočni peron z nadstrešnicami in pripadajočo opremo. Prenovljena je bila tudi tirna infrastruktura, kjer je bilo nadgrajenih 2,91 kilometra postajnih tirov in vozne mreže ter devet kretnic.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da bo prenovljena postaja v Borovnici povečala tudi prepustnost proge, ki je med najbolj obremenjenimi pri nas. Foto: STA Za lažji in varnejši dostop do peronov je bil zgrajen 24 metrov dolg podhod z dvema dvigaloma in stopniščema, ki zdaj omogoča varen in lažji dostop do peronov za vse potnike, še posebej za osebe z omejeno mobilnostjo. Posodobljeno je tudi postajno poslopje, vključno s fasado, čakalnico in sanitarijami. Postavljenih je bilo tudi 1,2 kilometra protihrupnih ograj, je ob današnjem odprtju povedala ministrica.

Prenovljen tudi daljši odsek železniške proge

Z nadgradnjo železniške postaje je po njenih besedah zagotovljena zmogljivejša infrastruktura, ki omogoča večjo funkcionalnost železniške postaje, večjo stopnjo varnosti ter večjo fleksibilnost in prepustnost železniškega prometa.

Kot je še izpostavila Bratušek, je projekt zajemal tudi nadgradnjo delov odsekov Brezovica–Preserje in Preserje–Borovnica. Prenovljenih je bilo 16,7 kilometra obstoječega tira za zagotovitev osne in 16,7 kilometra vozne mreže za boljšo elektrifikacijo in zanesljivost prometa.

Postaja v Borovnici je končno dobila sodoben podhod z dvigali za varen dostop do tirov. Foto: STA Prenovljeno je bilo tudi postajališče Notranje Gorice, ki je dobilo novo peronsko infrastrukturo. Zgrajen je bil nov 33,5 metra dolg nadomestni most v Notranjih Goricah, prenovljene so bile signalnovarnostne naprave in postavljenih je bilo skoraj devet kilometrov protihrupnih ograj.

Vrednost izvedenih del znaša slabih 112 milijonov evrov, od tega je EU iz mehanizma za okrevanje in odpornost prispevala 44,5 milijona evrov.

Po ministričinih besedah je za preostale dele odsekov med Brezovico in Borovnico, ki zajemajo tudi nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje ter gradnjo novega podvoza s postajališčem v Vnanjih Goricah, v teku javno naročilo za izvedbo del.

Že peti projekt iz načrta za okrevanje in odpornost

Letos je bila zaključena tudi gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna ter mesta sekcioniranja Verd.

Po oceni vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneje Jug Jerše so se evropska sredstva na projektu dobro porabila. "Promet je steber gospodarstva, družbe, okolja in na Evropski komisiji tega se tega zelo zavedamo, zato tudi gre kar nekaj sredstev v izboljšanje prometa. Govorimo o sredstvih iz načrta za okrevanje in odpornost ter tudi o kohezijskih sredstvih in sredstvih za instrumente za povezovanje," je dejala.

Postaja v Borovnici je po njenih besedah že peti projekt iz načrta za okrevanje in odpornost, ki ga uspešno zapirajo. Prejšnji so bile železniške postaje Grosuplje, Domžale, Radovljica in Nova Gorica.