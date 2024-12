Vozni red vlakov, ki bo v veljavi od 15. decembra do sredine decembra naslednje leto, v veliki meri zaznamujejo in pogojujejo infrastrukturne omejitve zaradi gradnje potniškega centra v Ljubljani in večjih obnovitvenih del na več odsekih po državi. A na Slovenskih železnicah so prepričani, da so v danih razmerah dosegli največ za zagotavljanje mobilnosti potnikov. Po novem voznem redu bo število vlakov proti Zidanemu mostu zmanjšano z zdajšnjih 87 na 76, uvedli pa so tudi dva začasna tira, enega nad Dunajsko cesto in enega vzdolž parkirišča ob Masarykovi cesti v Ljubljani.

Prva od štirih faz gradnje potniškega centra v Ljubljani na zahodnem delu današnje postaje je pred zaključkom, začenjata pa se druga in tretja faza, ki bosta potekali prav na območju današnje ljubljanske železniške postaje.

Kako velik izziv je ohranjati promet med izvajanjem gradbenih del, ko je manj tirov, hitrost pa na obstoječih zaradi varnosti gradnje močno znižana, dobro vedo tako na železnicah, kjer skušajo ohraniti vse povezave, kot tudi potniki, ki se morajo prilagoditi neizogibnim spremembam.

Direktorica SŽ - Potniški promet Darja Kocjan in direktor SŽ - Infrastruktura Matjaž Kranjc Foto: Srdjan Cvjetović

Za Gorenjsko, Kamnik in Brezovico še ostajajo znane prilagoditve

Potniki so že navajeni, da se nekatere vožnje na krajših odsekih (npr. med Ljubljano in Brezovico) opravijo z nadomestnimi avtobusnimi prevozi, potniki za Gorenjsko in Kamnik pa že vedo, da nekateri vlaki, večinoma zunaj konic, ne vozijo do glavne ljubljanske železniške postaje in z nje, temveč uporabljajo začasno železniško postajo Ljubljana–Šiška, ki je povezana s posebno avtobusno povezavo do glavne ljubljanske železniške postaje, na kateri velja železniška vozovnica.

Tako bo tudi pri novem voznem redu, kjer ni večjih sprememb glede nadomestnih prevozov dela vlakov med Ljubljano in Brezovico ter vlakov med Ljubljano in Kranjem, Jesenicami ali Kamnikom, ki namesto glavne železniške postaje v Ljubljani uporabljajo začasno postajališče Ljubljana Šiška.

Video: predstavitev novega voznega reda Slovenskih železnic v luči velikih infrastrukturnih projektov v Ljubljani in drugod po državi (avtor: STA)

V drugi in tretji fazi gradnje bistveno manj tirov v Ljubljani

Še več infrastrukturnih omejitev je pričakovati med drugo fazo na severnem delu sedanje postaje v Ljubljani in tretjo fazo na južnem delu zdajšnje postaje, ko bo število razpoložljivih tirov zelo okrnjeno. V času druge faze bo ves promet namreč potekal samo na južnih tirih, v času tretje faze pa na severnih.

Zaradi te močno omejene prepustnosti so bile Slovenske železnice prisiljene zmanjšati število vlakov proti Zidanemu mostu, namesto zdajšnjih 87 jih bo 11 manj. Uvedli pa so tudi dva začasna tira, enega nad Dunajsko cesto in enega vzdolž parkirišča ob Masarykovi cesti. Ti bodo zaživeli prvi dan, ko bo začel veljati nov vozni red, takrat bodo dostope tudi primerno označili, na Slovenskih železnicah pa zatrjujejo, da bodo ustrezno poskrbeli za prestope, ki bodo na teh začasnih tirih zahtevali nekaj več časa. Na tiru nad Dunajsko cesto bodo tako med tednom ustavljali trije pari vlakov, ob sobotah pa eden.

Nove vožnje vlakov, nekaj novih nadomestnih prevozov med Ljubljano in Celjem

Nov vozni red je že objavljen na spletnih straneh Slovenskih železnic in v njihovem iskalniku voznega reda. Med novostmi so tudi postanki vseh regijskih vlakov v Litiji, ki bodo potnikom omilili prej omenjeno zmanjšanje voženj lokalnih vlakov, okrepitev nekaterih obstoječih vlakov (dvojne kompozicije), podaljševanje nekaterih vlakov, ki zdaj vozijo med Ljubljano in Sevnico, do Dobove, s čimer ohranjajo enourni takt med Ljubljano in Dobovo. Med novimi vlaki je tudi nekaj voženj ob koncih tedna na progah proti Sežani, Ilirski Bistrici in Metliki ter dodatni jutranji vlak iz Pragerskega v Hodoš.

Zaradi zmanjšane prepustnosti tirov na gradbišču potniškega središča Ljubljana uvajajo nadomestne prevoze zunaj prometnih konic za deset daljinskih vlakov med Ljubljano in Mariborom z neposrednimi avtobusnimi prevozi med Ljubljano in Celjem po avtocesti, pri čemer računajo, da se zato skupni vozni čas ne bo podaljšal.

Ena izmed novosti novega voznega reda je, da bosta dva para vsakodnevnih vlakov med Ljubljano in Reko namesto s starimi klasičnimi vagoni po novem z novimi kompozicijami Stadler Slovenskih železnic. Na fotografiji: potniški vlak Stadler Slovenskih železnic na kolodvoru Rijeka Foto: Srdjan Cvjetović

Težave in zamude ne bodo izginile čez noč, a koraki se nadaljujejo

Na Slovenskih železnicah poudarjajo, da je glede na razmere, ki jih narekujejo gradnje in obnove, nov vozni red izredno dober, in so prepričani, da bo z infrastrukturnimi izboljšavami samo še boljši.

Potnike prosijo za potrpljenje in razumevanje, tudi ker zaradi gradenj zamude ne bodo izginile čez noč. Ob tem dodajajo, da ravno te dni zaključujejo dve veliki gradbišči na dolenjski progi in da bo zato tam že kmalu bistveno manj zamud oziroma bodo te neznatne.

Na fotografiji: potniške garniture Siemens Slovenskih železnic. Po slovenskih tirih ponekod še vozijo potniške garniture, stare 40 in več let, a bodo s postopno popolnitvijo novih potniških vlakov te najstarejše garniture prenehale voziti. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvotna pričakovanja neprijazna do potnikov in okolja

Nov vozni red je usklajen z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP). Na Slovenskih železnicah so posebej veseli, da niso obveljale nekatere zunanje prvotne zahteve in pričakovanja, da bi zaradi preprostejše izvedbe gradnje potniškega centra Ljubljana promet na glavni ljubljanski železniški postaji še bolj omejili.

Govorilo se je namreč o tem, da bi se promet iz smeri Zidani Most in obratno v veliki meri odvijal prek postaje Ljubljana Zalog, od koder bi naprej v mesto vozili avtobusi. A to bi bila katastrofa za potnike, ki bi se jim v konicah vozni čas podaljšal tudi za eno uro, ter okolje in promet, ki bi ju dodatni cestni promet še dodatno obremenil.

Na Slovenskih železnicah so prepričani, da jim je z novim voznim redom uspelo ohraniti največje število potniških vlakov in najvišjo stopnjo mobilnosti glede na velike omejitve in izzive, ki jih narekujejo veliki infrastrukturni projekti na slovenskih tirih in ob njih (fotografija je simbolična). Foto: Srdjan Cvjetović

Trend rasti števila potnikov

Kljub pogostim kritikam na račun (velikokrat neizogibnih) zamud na Slovenskih železnicah s ponosom ugotavljajo, da število potnikov na slovenskih vlakih vendarle narašča.

Tako bodo letos prepeljali več kot 16 milijonov potnikov. Prepričani pa so, da nov vozni red upošteva omejitve infrastrukturnih izzivov, a ob tem vendarle izpolnjuje pričakovanja in zahteve potnikov ter ustvarja podlago za nadaljnjo rast potniškega prometa v naši državi.