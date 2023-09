Na celjskem sejmišču se začenja 55. Mos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na celjskem sejmišču se bo danes začel 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki bo potekal do nedelje. Odprl ga bo gospodarski minister Matjaž Han, tokrat pa bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomanjkanja kadra. Na dnevu gospodarske diplomacije bo zbrane nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon.