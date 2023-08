Letošnji Mos v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in kadrov

Letošnji, 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki bo na celjskem sejmišču potekal od 13. do 17. septembra, bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomanjkanja kadra. Sodelovalo bo 650 razstavljavcev iz 25 držav, predstavili pa bodo okoli tisoč blagovnih znamk.

Pričakujejo podobno število obiskovalcev kot lani, okrog 65 tisoč. Posebna gostja bo Ukrajina, ki bo predstavila nekaj svojih podjetij, je na današnji novinarski konferenci v Celju povedal izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec.

Otorepec je izpostavil, da bo na Mosu zbrana ponudba za dom, gradnjo, prosti čas in zdravo hrano. Predstavila se bo tudi slovenska modna industrija. Tudi letošnji Mos bo razdeljen na pet segmentov, in sicer dom, turizem, tehnika energetika, B2B in plus.

Promocija obrtnih poklicev

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) se bo predstavila s svojimi sekcijami, območnimi zbornicami, člani ter poslovni partnerji, in sicer na več kot 830 kvadratnih metrih. Tudi letos bosta v ospredju Ulica obrti s predstavitvijo 11 obrtnih poklicev ter mednarodno poslovno srečanje Connect2Slovenia, na katerem pričakujejo več kot 100 podjetnikov iz 10 držav.

"V malem gospodarstvu se že vrsto let soočamo s pomanjkanjem kadrov. Zato je promocija obrtnih poklicev tako zelo pomembna. Po izjemnem obisku lani bomo tudi letos predstavili deficitarne poklice na Ulici obrti. Mlade bo zagotovo pritegnil tudi simulator letenja podjetja Pipistrel, ki bo na razstavnem prostoru odbora za znanost in tehnologijo pri OZS," je povedal predsednik OZS Blaž Cvar.

Dodal je, da se bosta predstavili tudi dve območni zbornici, Krško in Ormož s člani in partnerji. Krška zbornica pa bo prvi dan sejma organizirala okroglo mizo z naslovom Delovne migracije med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.

Organizirali bodo različne predstavitvene dogodke

Generalna direktorica direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Dubravka Kalin je povedala, da bodo med drugim na sejmu predstavili povratna in nepovratna finančna sredstva, na okrogli mizi pa bodo razpravljali tudi o novi zakonodaji s področja rokodelstva.

Izpostavila je tudi posvet na temo sinergije športa in turizma, ki ga bodo pripravili skupaj z Olimpijskem komitejem Slovenije.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo obiskovalcem predstavilo digitalne storitve javnih ustanov in popolno digitalno preobrazbo, ki bo korenito olajšala vsakdanja opravila državljanom o obisku teh ustanov, je povedala vodja direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo na ministrstvu Kristina Valenčič.