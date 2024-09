Vlada je na današnji seji sklenila, da bodo za nemoteno opravljanje nalog policije zaradi odsotnosti večjega števila aktivnih policistov do 31. decembra vpoklicali pomožne policiste, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Sistem pomožne policije je namenjen popolnjevanju policijskih sil v obdobjih, ko je zaradi povečanih varnostnih obremenitev, varnostnih dogodkov večjih razsežnosti in kriznih razmer redne sestave policije treba popolniti za izvedbo nalog policije. Sistem pomožne policije je eden temeljnih mehanizmov zagotavljanja zadostnih in ustrezno usposobljenih resursov v primeru spopadanja s kompleksnejšimi varnostnimi izzivi, so zapisali.

Vlada bo vpoklicala pomožne policiste za dalj časa

Analizirani podatki vpoklicev pomožnih policistov v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2024 po posameznih policijskih upravah kažejo, da je več kot polovica vpoklicanih pomožnih policistov na več policijskih upravah že opravila 15 dni službe v policiji ali več, kar znaša polovico zakonsko omejenih dni vpoklicev. Vlada bo vpoklicala pomožno policijo za daljše obdobje, s katerim se lahko preseže zakonsko določena omejitev vpoklica pomožnih policistov na 30 dni.

Policija bo v drugi polovici leta pomožne policiste med drugim vključevala v skupne oblike dela na notranjih mejah, v t. i. mešane patrulje, obvladovanje kršitev in kriminalitete na varnostno obremenjenih območjih, delo na območjih večetničnih skupnosti in obvladovanje večjega števila športnih in drugih večjih prireditev, so še sporočili z ministrstva.