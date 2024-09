Kot so navedli na Policijski upravi Novo mesto, so se policisti na informacijo o spletni grožnji nemudoma odzvali in v prisotnosti staršev opravili razgovor z otrokom. O tem so obvestili pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo. Zasegli so tudi zračno puško, s katero se je fotografiral.

Policisti učencu in njegovemu očetu zasegli orožje

Zaradi suma posesti nezakonitega orožja so policisti pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo in 52-letnemu osumljencu iz okolice Metlike, otrokovemu očetu, zasegli še eno starejšo lovsko puško, za katero nima ustreznih dovoljenj, cev puške in več nabojev. Zoper moškega bodo po opravljeni kategorizaciji orožja zaradi kršitev določil zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Opravljajo razgovore s predstavniki šole in otroci. Sodelovali bodo tudi v multidisciplinarnem timu, v okviru katerega bodo predstavniki različnih institucij iskali primerne rešitve, so zapisali na novomeški policijski upravi.

Na šoli so za portal 24ur.com dogodek potrdili in dodali, da so dogajanje obravnavali resno. "Na šoli smo ukrepali v skladu s protokolom o zaznavi nasilja, vzgojnim načrtom in veljavno zakonodajo in na tej podlagi pripravili strategijo reševanja nastale situacije in sprejeli stroge ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev. Obenem pa sodelujemo tudi s pristojnimi zunanjimi institucijami," je za spletno stran pojasnil ravnatelj. Ker so v dogodek vpletene mladoletne osebe, več informacij ne morejo podati.