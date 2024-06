Grožnja o strelskem napadu v šoli: policisti kršili več zakonov in vznemirili javnost

Odziv policije o mogočem strelskem napadu v šoli v začetku aprila ni bil primeren, ugotavlja izredni nadzor, ki ga je odredil notranji minister Boštjan Poklukar. Policisti so prekršili več zakonov, internih aktov, načel in kodeksov, obveščanje šol in centrov za socialno delo pa je bilo nesistematično in je vznemirilo javnost, poroča TV Slovenija. Nadzor sicer še ni končan.

Vse kaže, da je bil kritičen odziv javnosti na delo policije v primeru, ko so v začetku aprila šole obvestili o grožnji o strelskem napadu, upravičen. Nadzorniki naj bi namreč odkrili resna odklonska ravnanja nekaterih policistov in številne kršitve. Policija je javnosti posredovala več neresničnih izjav, kot je denimo ta, "da je bila policija o tem dogodku obveščena s strani občana," a je za TV Slovenija več nepovezanih virov potrdilo, da je policija informacijo o grožnji dobila od Sove 2. aprila, ukrepala pa šele po tednu dni, ko je v javnosti zavladala panika.

Ukrepali so trinajst dni kasneje

Informacija, ki jo je Sova posredovala vodji oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Albertu Černigoju, domnevno kar po signalu, ni bila zabeležena v informacijski sitem policije. Kdaj in kako je zanjo izvedel vodja sektorja Damjan Apollonio, preiskovalci zaradi njunih nasprotujočih si izjav niso mogli ugotoviti, so pa ugotovili, da je Černigoj uradni zaznamek Sove napisal za nazaj, s trinajstdnevno zamudo.

V njem naj bi navedel neresnični podatek, da je vodstvo uprave kriminalistične policije za grožnjo izvedelo šele petega parila, ko je policija prejela identično anonimno prijavo komentarja, medtem ko za informacijo Sove niso vedeli kar deset dni. Pa tudi v petek, petega aprila, preiskava ni stekla, ker so bili vsi kriminalisti oddelka za terorizem in ekstremno nasilje na kolesarjenju in pohodu, zato je bila zadeva odstopljena PU Ljubljana, ta pa jo je po treh dneh poslala v reševanje Policijski postaji Bežigrad. Za Bežigradom so se je lotili šele naslednji dan, ko so kriminalisti prvič obiskali tudi Pro Plus. "Nedopustno, nestrokovno in prepočaso," so ugotovili nadzorniki.

Neuradno policija že pripravlja delovno pravni ukrep zoper Alberta Černigoja, je še izvedela TV Slovenija.