"Namen nadzora je preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in policijskih pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije za varovanje življenja in osebne varnosti ljudi ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj. Prav tako se bosta preverili zakonitost in strokovnost aktivnosti policije na področju obveščanja javnosti," so navedli v sporočilu ministrstva za notranje zadeve.

Pojasnili so še, da je minister nadzor odredil na podlagi šestega člena zakona o organiziranosti in delu v policiji in drugega odstavka devetega člena pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije.

Pogovoril se bo še s šolskim ministrom

Poklukar je sicer v sredo med razpravo na odboru DZ za notranje zadeve napovedal tudi, da se bo naslednji teden sestal z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo. Želi namreč izboljšati komunikacijo med policijo in šolami, da se zagotovi varnost na tem področju.

Ocenil je, da sta bila obvestilo ravnateljem in odziv policije primerna. Se je pa strinjal, da je treba komunikacijske protokole nekoliko izboljšati, da se ne bo ob vsaki grožnji pred šole postavljalo varnostnikov in po nepotrebnem vznemirjalo javnosti.

Med šolniki, starši in učenci je namreč ta teden završalo po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom. Šole so uvedle različne ukrepe, ministrstvo jim je na pomoč priskočilo z nasveti. Policija je povečala prisotnost okoli šol.