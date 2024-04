Poklukar je po kritikah predstavnikov državnega sveta in opozicije na matičnem odboru DZ, da si ravnatelji s takšnim pismom, kot so ga prejeli od policije, ne morejo pomagati, napovedal ukrepe na tem področju. Državni sekretarki na notranjem ministrstvu Helgi Dobrin je v torek dal navodilo, naj na to temo stopi v stik s kolegico na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Kritike je zavrnil z besedami, da smo po bitki vsi generali, policija pa po streljanju v šolah v Beogradu, Pragi in na Finskem deluje v spremenjenem kontekstu. Obvestilo ravnateljem in odziv policije se mu zdita primerna.

Nujna izboljšava protokolov

Se pa strinja, da je treba komunikacijske protokole nekoliko izboljšati, da ne bo treba ob vsaki grožnji pred šole postavljati varnostnikov in po nepotrebnem vznemirjati javnosti.

Direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič je pojasnil, da policija težko postavi enotni vzorec, kaj naj sporoča, saj imajo šole v lokalnih skupnostih različno senzibilnost do varnosti in živijo drugačno varnostno kulturo. Predvideva, da torkova grožnja ne bo edini primer, vendar policijski sistem vsako grožnjo obravnava resno, tudi če je podana v virtualnem svetu.

Meni pa, da policija in druge institucije potrebujejo večje pravne podlage za ustrezno ukrepanje. "Zakoni namreč niso predvideli takšne okoliščine, ki se lahko pojavlja nekje na spletu," je bil jasen Petrič.

Poslanec SDS Žan Mahnič se je strinjal s Poklukarjem, da je po bitki lahko biti general, saj meni, da v takšnem primeru noben ukrep ni pretiran. Kritiziral je izjavo policije, da v primeru grožnje na spletu niso zaznali kaznivega dejanja, ker je sprožila preplah po vsej državi. Spomnil je na primer iz Krope, ko je posameznik na črnem trgu naročil orožje iz ZDA, takrat je po njegovih besedah policijsko preiskavo ovirala državna tožilka, ker naj ne bi šlo za kaznivo dejanje.

Med šolniki, starši in učenci je ta teden po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom, sicer završalo. Šole so uvedle različne ukrepe, ministrstvo jim je na pomoč priskočilo z nasveti. Policija je povečala prisotnost okoli šol, je še poročala STA.