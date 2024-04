Minister Felda o potencialni grožnji z nasiljem v šolah #video

"Zagotavljaje varnosti je ena najpomembnejših nalog za zagotavljanje spodbudnega in varnega okolja za otroke," je dejal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda na današnji novinarski konferenci. Podal je nekaj pojasnil v zvezi z opozorili o potencialni grožnji z ekstremnim nasiljem v šolah na območju Slovenije. Na enem od novičarskih spletnih portalov se je namreč pojavila napoved, da se bo v sredo na eni od slovenskih šol zgodil strelski pohod.

"Šolam smo poslali nasvete, kako v ravnati. Stopnja tveganja je izjemno majhna, zato si ne želimo, da bi grožnja vplivala na izvajanje učnega procesa. Smo pa zaposlene na šolah pozvali k skrbni in odkriti komunikaciji z učenci in tudi starši. Starši, ki imajo pomisleke glede varnosti, naj stopijo stik s šolo, da se prepričajo glede ukrepov," svetuje minister Felda.

"Pomembno je, da med seboj komuniciramo. Ves čas sodelujemo z ustanovami, ki se ukvarjajo s pojavi medvrstniškega nasilja. Pozivamo k strpni komunikaciji! Tveganja so majhna a moramo vsako grožnjo obravnavati z največjo resnostjo. Izogibamo se paničnim odzivom, ki bi prestrašili otroke," našteva Felda.

"Protokole ravnanja v takšnih situacijah imamo natančno izdelane," poudarja minister, je pa tudi odločitev ravnateljev in ravnateljic, da sprejmejo ukrepe, ki se jim zdijo potrebni.

Potem ko je več policijskih postaj več slovenskih šol obvestilo, da so 5. aprila na novičarskem spletnem portalu zaznali zapis oziroma grožnjo, da se bo v sredo, 10. aprila, na eni od slovenskih šol zgodil strelski pohod. Policija je komentar zaznala, zato je več šolam posredovala obvestilo, naj bodo pozorni. Številne šole so obvestilo posredovale tudi staršem.

Panika ni na mestu

Policisti zatrjujejo, da so obvestila izdali preventivno in mirijo, da razloga za paniko ni.

Policiji se dogodek zdi malo verjeten, a so slovenske šole vseeno pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in k pozornosti, če bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega, so v ponedeljek pojasnili na policiji. V nekaterih šolah bo v prihodnjih dneh prisoten varnostnik, vhodi pa bodo med poukom zaklenjeni. Šole in njene okolice bo nadzorovala tudi policija, kažejo obvestila šol staršem.

Ponekod varnostniki, drugod dežurni učitelji

Mestna občina Ljubljana je zato okrepila varovanje na osnovnih šolah. Po besedah župana Zorana Jankovića bo imela do petka vsaka ljubljanska osnovna šola varnostnika, za kar je sredstva zagotovila občina. Tako ima 40 šol ima zagotovljene varnostnike, nekatere so jih imele že pred odločitvijo občine, je povedal na današnji novinarski konferenci. Spletne grožnje je označil za sprevrženo dejanje in norčevanje.

Ena od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji pa je v sporočilu staršem zapisala, da bo v sredo na šoli organiziran poostren nadzor dežurnih učiteljev. "Prosimo vas, da ta dan ne vstopate v šolo, če ni nujno potrebno. Vsa vhodna vrata v šolo bodo po začetku pouka zaklenjena, na vratih bo napisana telefonska številka, kamor pokličete, če kaj potrebujete," so staršem sporočili predstavniki šole. Učenci v tej šoli sredo ne bodo opravljali dežurstva.

"Panika ne bo rešila ničesar, to je nepotrebna situacija. Starši bi morali ostati mirni, z mirom bodo prenašali to na otroka. Če bodo oni okrog tega resnično reagirali panično, se bo to preneslo na otroke, to ne pomaga nobenemu. Naša odgovornost ali pa vsaj soodgovornost pa je, da pogledamo, kaj otroci nosijo v šolo, tudi veliki otroci, ne samo majhni," je za Televizijo Slovenija o dogajanju povedala predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih.