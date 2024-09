Dolenjska: oče učenca prišel v šolo in fizično obračunal z drugim učencem

Na eni od dolenjskih šol se je v četrtek zgodil incident, ko je oče enega od učencev okoli 14. ure prišel v šolo in fizično obračunal z drugim učencem, s katerim naj bi se njegov sin sporekel. Posredovati so morali zaposleni na šoli, dogodek preiskuje tudi policija.

Kot so za STA navedli na policiji, je po prvih opravljenih pogovorih in ugotovitvah v prostore šole vstopil 48-letnik ter fizično napadel in večkrat udaril enega izmed učencev. Pretepanje je poskušala preprečiti zaposlena na šoli, po posredovanju tudi ostalih zaposlenih pa je moški prenehal biti nasilen.

Zoper 48-letnika bodo ustrezno ukrepali

Policisti trenutno nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Z namenom razjasnitve bodo opravili pogovore s predstavniki šole, otroki in starši. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 48-letnika ustrezno ukrepali.

Po informacijah POP TV naj bi moški fizično obračunal z osnovnošolcem, ki prihaja iz romske družine, povod za nasilno dejanje pa naj bi bil spor med osnovnošolcema.