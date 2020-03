Ministrica zagotavlja, da je osnovnih živil dovolj

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec zagotavlja, da je v Sloveniji osnovnih živil dovolj za nekaj mesecev. Razmere dnevno spremljajo. Če bi se pojavile težave pri kakšni od dobaviteljskih poti, so že pripravili rezervne scenarije in tečejo vsi postopki, da bi lahko začeli dobavo teh izdelkov iz drugih držav.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je dejala, da bi se to lahko najprej zgodilo pri svežem sadju, kot so recimo agrumi in tropsko sadje, pa tudi nekatera zelenjava. Velika dobaviteljica teh izdelkov v Slovenijo je namreč Italija, in če bi se pojavile motnje pri pretoku blaga iz te države, bi občutili izpad. Kot rezerven scenarij za dobavo sadja in zelenjave je omenila Madžarsko.

V današnji izjavi za javnost je Pivčeva strnila vrsto ukrepov, ki jih je v pomoč kmetijskim gospodarstvom v preteklih dneh sprejela vlada. Med drugim je poudarila, da bo lahko ministrstvo za kmetijstvo z odločbo v upravnem postopku določilo začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva, če člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa ne bodo zmožni dela.

Začasni upravljavec bo imel enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva.

"Pojavilo se je vprašanje, ali upravljavec sme prodajati izdelke ali živino oz. druge stvari, s katerimi kmetija posluje. Začasni upravljavec nima lastninske pravice, ampak zgolj upravlja kmetijo in prodaja lahko samo s soglasjem lastnika oz. nosilca kmetijskega gospodarstva," je pojasnila.

Previdnost pri cenovni nestabilnosti in dampingu

V tem času je po njenih besedah treba tudi paziti, da ne pride do cenovnih nestabilnosti in se ne začnejo izvajati dampinški pritiski. Z interventnim zakonom vlada po besedah Pivčeve ni sprejela nobenega določenega ukrepa, je pa predvideno, da lahko Pivčeva v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom odredi omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice EU ali izvoz v tretje države.

Pojasnila je tudi, da je vlada na pobudo kmetijskega ministrstva v odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije vnesla določbo, da omejitev ne velja za lastnike, ki imajo zemljišče na obeh straneh meje in na njih opravljajo kmetijska in poljedeljska dela.

Dobra novica je po besedah ministrice tudi ta, da je Evropska komisija sprejela začasni okvir za državne pomoči za leto 2020, ki med drugim tudi na njihovo prošnjo dviga raven najvišje dovoljene državne pomoči de minimis za posamezna podjetja, in sicer na področju ribištva in ribogojstva s 15 tisoč na 120 tisoč evrov in za kmetijstvo z 20 tisoč na 100 tisoč evrov.

Ministrstvo je v tem času intenziviralo tudi promocijo slovenskih izdelkov. Ker so v preteklih dneh dobivali številna vprašanja kmetov in tudi splošne javnosti glede dostopa do hrane, pa so na ministrstvu vzpostavili dežurni center, ki deluje 24 ur na dan vse dni v tednu. Dosegljivi so na telefonski številki 040 390 016 in e-poštnem naslovu cz.mkgp@gov.si.

Prodaja živilskih izdelkov na tržnicah ostaja

Sicer pa je ministrica pojasnila, da prodaje živilskih izdelkov na tržnicah z odlokom niso prepovedali in lahko poteka ob upoštevanju previdnostnih ukrepov in prepovedi združevanja. Prav tako ni prepovedana prodaja na kmetijah samih. Z ministrstvom za gospodarstvo usklajujejo tudi rešitev, da bi lahko bile poleg trgovin z živili odprte tudi trgovine s prehrano za male živali.

V tem trenutku po besedah ministrice tudi ni zaznati bojazni, da ne bi bilo dovolj fitofarmacevtskih sredstev.

Oglasili so se tudi v Sindikatu kmetov Slovenije, kjer izpostavljajo, da komunikacija z ministrstvom poteka na dnevni ravni. Sprotna izmenjava informacij je pogoj za uspešno obvladovanje epidemije in zagotavljanje poteka kmetijskih del na terenu, pravijo. Hkrati si želijo, da bi ministrstvo in vlada pripravila konkretne ukrepe za kmetijski sektor, "saj se zavedamo, da bomo morali kmetje opraviti svoje delo v vseh razmerah".

V sindikatu si želijo, da se epidemija čim prej konča s čim manjšimi posledicami za Slovenijo in slovenske kmete. "Kmetijstvo bo po napovedih ednini sektor gospodarstva, ki bo aktiven poleg nujnih državnih institucij, zato vas prosimo za razumevanje našega dela, kajti le tako bomo lahko opravljali nujna dela in zagotovili hrano za vas," so še pozvali.