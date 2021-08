Med maturanti, ki so se vrnili iz Grčije, potrdili že 42 okužb

S covidom-19 je okuženih že 42 mladih, ki so se prejšnji teden vrnili z maturantskega izleta v Grčiji. Okužbe naj bi potrdili tudi med tistimi, s katerimi so bili maturanti v stiku. Direktor NIJZ Milan Krek okužene poziva, da se držijo izolacije.

Med dijaki, ki so se 17. in 18. avgusta vrnili z maturantskega izleta iz Grčije, so potrdili že 42 okužb s covidom-19, je v izjavi za medije povedal direktor NIJZ Milan Krek. "Prosim starše, pedagoge, svojce in njih same, da se držijo omejitve, da ne hodijo okoli," je dejal Krek in mlade pozval, naj v času 10-dnevne izolacije ne hodijo na zabave.

Skupaj se je maturantskega izleta udeležilo več kot 600 mladih. Vsi okuženi so že v izolaciji, vse ostale pa so na NIJZ opredelili kot rizične stike, zato bodo danes z ministrstva za zdravje prejeli karantensko odločbo. Pred tem se je sicer 28 dijakov že samoprijavilo.

Neuradno že potrdili okužbe med sekundarnimi stiki

Epidemiologi zdaj iščejo sekundarne stike. Vsi svojci, prijatelji in drugi, ki so bili v stiku s pozitivnimi maturanti, bodo prejeli karantensko odločbo. Neuradno so okužbe med sekundarnimi stiki že potrdili, na vprašanje koliko, pa Krek ni odgovoril.

"Pričakujemo pa od vseh organizatorjev tovrstnih izletov, da se končno streznijo in da končno razumejo, da če je država na rdečem seznamu, da je nevarna. Da končno razumejo, da če bodo v rdeče države vozili naše ljudi, da je skoraj neizogibno, da se bodo ljudje okužili in da bodo tudi nazaj prišli okuženi," je navedel Krek. Od turističnih agencij zato pričakuje odgovornost in razumevanje trenutne situacije v Sloveniji, ki naj je ne poslabšujejo.

Krek je sicer prejel tudi nekaj klicev jeznih staršev, ki so minuli teden precej časa čakali na svoje otroke na Letališču Jožeta Pučnika, saj so pristojni pri njih po povratku v Slovenijo preverjali dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT oziroma morebitne okužbe z novim koronavirusom. Kot je dejal Krek, je postopek potekal v skladu z zakonodajo.