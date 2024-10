"Svoj poklic poskušam opravljati srčno, predano in z veliko mero odgovornosti. Presrečna in počaščena sem, da so to povsem na začetku moje kariere prepoznali tudi predstavniki Evropske komisije v Bruslju. V prihodnjih novinarskih letih bom naredila vse, da upravičim prejeto nagrado za mlado ambiciozno novinarko," je pojasnila slovenska nagrajenka Neža Borkovič.

Prispevek o pomenu velikih odprtih prostorov v mestih

Neža Borkovič je študentka novinarstva v Ljubljani in honorarno dela na Radiu Slovenija. Kot je navedla, je prispevek pripravila specifično za razpis, v njem pa je govorila o tem, kako pomembni so veliki odprti prostori v mestih, na primer prostrani trgi, parki brez dreves. To je po njenih navedbah "prostor, kjer se rojevajo in izvajajo kulturne dejavnosti in seveda politične manifestacije, tam se zgodi nepričakovano in to je nekaj najlepšega, kar lahko mesto ponudi svojim prebivalcem".

Poleg Borkovič sta nagrado prejeli Magna Araujo Amorim s Portugalske in Sigrid Hallqvist s Švedske. Preostali finalisti so bili Alice Ugolini in Nada El Khattab iz Italije, Marketa Krškova s Češke, Mikaela Pimentel iz Belgije, Nick Vink z Nizozemske, Shebnem Duzenci iz Azerbajdžana in Tamar Sikharulidze iz Gruzije.

Nagrado Megalizzi-Niedzielski so ustanovili kot poklon italijanskemu novinarju Antoniu Megalizziju in poljskemu aktivistu ter novinarju Bartku Piotru Orenta-Niedzielskemu, ki sta umrla v terorističnem napadu v Strasbourgu leta 2018.