Marta Kos o objavi, ki je vznemirila javnost

Mirovni inštitut, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in Kulturni center Danilo Kiš so izjavo komisarke Marte Kos označili za "škandalozno, hinavsko in zahrbtno" in zapisali, da njeni nastopi zvenijo kot "prazno besedičenje umetne inteligence".

Opozorili so, da v Srbiji že dobre štiri mesece potekajo siloviti protesti, ki zahtevajo odgovornost za padec nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. "Mirni protesti obenem opozarjajo na sistemsko korupcijo, nedelovanje državnih inštitucij in nenehno prekoračitev pristojnosti predsednika, ki se avtoritarno vpleta v vse sfere upravljanja in življenja," so še zapisali.

I had a constructive meeting with President @avucic



We discussed concrete steps on Serbia’s EU path, the implementation of the Growth Plan and reiterated our expectation on a clear Serbian orientation towards the EU.



I emphasised that enlargement is a whole of society process.… — Marta Kos (@MartaKosEU) March 19, 2025

Marta Kos je danes na obisku v Sloveniji, že zjutraj pa je za več medijev spregovorila tudi o srečanju z Vučićem in komunikaciji po tem sestanku. Na vprašanje, zakaj po srečanju ni opozorila na proteste, s čimer naj bi tako kot predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa prispevala k vtisu, da podpira Vučića, je odgovorila, da sta se na srečanju pogovarjala o marsičem, česar v 280 znakih dolgi objavi na omrežju X ni mogla napisati.

"Biti moramo pozornejši na komunikacijo"

"Srbija je v zadnjih mesecih stagnirala glede evropske poti. Rdeča nit mojega pogovora s predsednikom Vučićem je bila ta, kako lahko proces na tej evropski poti pospešimo. Položaj ni enostaven, še posebej zaradi tega, ker so seveda v Srbiji protesti, študentje, opozicija, ljudje, ki čutijo, da bi bilo dobro za Srbijo, da gre naprej po evropski poti, stvari pa se niso premaknile. Pogovarjala sva se o čisto konkretnih korakih s področja sprememb volilne zakonodaje, s področja medijske zakonodaje, o tem, kaj še vse mora Srbija narediti, da bomo lahko odprli tretji sklop pogajalskih izhodišč," je za Radio Slovenija povedala Kos.

Ob tem je priznala, da so se z ekipo naučili, da morajo biti "zlasti v teh občutljivih časih" pozornejši na komunikacijo. "Razumem tudi, da so bili tisti, ki zlasti v Srbiji demonstrirajo že precej dolgo časa, s tem nezadovoljni, ampak v diplomaciji je tako, da bi velikokrat škodovali različnim stranem, če bi povedali o vsem. Tudi zdaj vam ne morem vsega povedati," je za Radio Slovenija še pojasnila slovenska komisarka.

An unprecedented nr of Serbian🇷🇸 citizens peacefully demonstrated in Belgrade today, calling for the rule of law & strong, accountable democratic institutions. I thank all who ensured their safety.



An agreement on reforms, which are necessary for Serbia’s EU path should follow. — Marta Kos (@MartaKosEU) March 15, 2025

Marta Kos se je sicer 15. marca, ko so v Srbiji potekali množični protesti, na omrežju X oglasila z objavo, v kateri je poudarila, da se je na protestih zbralo ogromno ljudi, ki zahtevajo vladavino prava in močne demokratične institucije ter da je treba doseči dogovor o reformah, ki bodo odprle pot Srbiji v EU.