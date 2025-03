Komisarka Kos prihaja v Slovenijo

Evropska komisarka za širitev Marta Kos na delovni obisk v domovino prihaja teden dni po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, zaradi katerega je bila tarča številnih kritik. Med drugim tudi iz vrst srbske opozicije in civilne družbe v Sloveniji.

Mirovni inštitut, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in Kulturni center Danilo Kiš so namreč včeraj v javnem pismu obsodili njene izjave, ko je srečanje z Vučićem označila za konstruktivno. Njena izjava je škandalozna, hinavska in zahrbtna, so zapisali. Kritični so tudi do drugih njenih izjav, ki da "zvenijo kot prazno besedičenje umetne inteligence". Po srečanju v Bruslju pa se je po njihovem prepričanju "še dodatno razkrila licemerna pozicija EU v odnosu do trenutnega stanja v Srbiji". V Srbiji so namreč zatrte temeljne vrednote EU, kot so vladavina prava, demokracija, svoboda govora in pravica do zborovanja, so pojasnili v pismu.

Od komisarke Kos kot uslužbenke EU podpisniki javnega pisma zahtevajo "jasno obsodbo Vučićevega režima z vsemi nasilnimi akcijami, ki jih izvaja, ter nedvoumno podporo študentskim protestom in zahtevam".

Glavni del obiska v petek na Brdu

Kos ima na programu več dogodkov in srečanj, pri čemer bo glavni del obiska potekal v petek, ko bo na Brdu pri Kranju nagovorila notranje ministre na 13. neformalnem srečanju Brdo procesa in sodelovala na novinarski konferenci.

Srečanje Brdo procesa, ki ga bo gostil notranji minister Boštjan Poklukar, bo namenjeno zlasti razpravi o krepitvi sodelovanja v jugovzhodni Evropi za boj proti terorističnim grožnjam in sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi pri nezakonitih migracijah.

Neformalnega srečanja se bodo med drugim udeležili še evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner, notranji ministri Hrvaške, Kosova in Črne gore ter predstavniki več mednarodnih agencij in organizacij. Povabljeni so tudi notranji ministri Avstrije, Italije, Madžarske, Albanije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Srbije.

Kos bo pred tem odboroma DZ za zunanjo politiko in za evropske zadeve predstavila delovni program Evropske komisije za leto 2025, popoldan pa se bo v Ljubljani srečala s premierjem Robertom Golobom, zunanjo ministrico Tanjo Fajon in širšo ekipo zunanjega ministrstva.

V četrtek v Novi Gorici in v Ljubljani

Poleg tega bo v četrtek v Novi Gorici skupaj s podpredsednikom Evropske komisije za kohezijo in reforme Raffaelejem Fittom otvorila dvodnevni dogodek Interreg GO!, ki bo potekal na obeh straneh slovensko-italijanske meje v okviru čezmejne Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica.

Dogodek na temo prihodnosti kohezijske politike EU bo gostil okoli 500 lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih odločevalcev. Kos bo ob tem sodelovala še na okrogli mizi o krepitvi sodelovanja EU z državami kandidatkami in državami v soseščini.

Nato se bo popoldan v hiši EU v Ljubljani udeležila pogovora o evropski širitveni politiki in aktualnih izzivih, ki ga bo vodila urednica spletnega portala Metina lista Nataša Briški. Med drugim bo odgovarjala na vprašanja o tem, ali je Evropska unija pripravljena na sprejem novih članic, kakšna je njena vizija za to področje in kakšno vlogo ima lahko Slovenija.

Ursula von der Leyen se bo kljub kritikam sestala z Vučićem

V zadnjih mesecih se namreč v Srbiji krepijo protesti, ki so jih z zahtevami po odgovornosti in pravici za žrtve po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani sprožili študentje. Prerasli so v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava, kar bi lahko predstavljalo težavo na poti Srbije v EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kljub kritikam in pomislekom napovedala, da se bo danes sestala z Vučićem, čeprav je skupina evroposlancev opozorila, da bi bilo to v luči globine in teže politične krize v Srbiji neprimerno. Na večerji bo po napovedih sodeloval tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

V Bruslju so napovedali, da bo ena od tem pogovora iskanje načina za napredek pri sprejemanju reform, ki so nujne za evropsko prihodnost Srbije.