Ledeni možje ne bodo razočarali

Takšno nestanovitno in hladnejše vreme v tem času ni nič neobičajnega, saj naše kraje v tem obdobju leta še lahko dosežejo izrazitejše ohladitve. Foto: Bor Slana

Ledeni možje, ki godujejo od danes do nedelje in po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni sredi maja, ne bodo razočarali. Bolj sveže in deževno vreme, ki nas spremlja že nekaj časa, se bo namreč nadaljevalo. Medtem pa na ponedeljkov god sv. Zofije, ki po ljudski tradiciji prinaša dež, tega ne bo toliko kot ta konec tedna.