Opozorilo ob napovedanem deževju: pazite na te spremembe

Predvsem v vzhodnem delu Slovenije je danes zaradi napovedanih močnih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, so v izrednem biltenu sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Zemeljski plazovi lahko nastanejo tudi v drugih predelih Slovenije.

Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so še zapisali.

Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112.

Padavine tudi prihodnje dni

Popoldne bo sprva oblačno in deževno. Padavine bodo na zahodu in jugu počasi slabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, za danes napovedujejo pri Arsu.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe, sredi dneva in popoldne bodo mogoče tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo spet bolj deževno in hladneje.