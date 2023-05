Marjan Šarec študentom: Vreme je pravšnje za veselje

Na odprtju 26. Škisove tržnice, ki jo organizira Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza Škis), so organizatorji poudarili pomen študentskih klubov na lokalnem območju, saj organizirajo neformalna izobraževanja in socialne, zdravstvene, zabavne, športne ter kulturne projekte. Vse to pa organizirajo aktivisti in aktivistke, ki so prostovoljci.