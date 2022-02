"Laž, laž," je donelo po studiu Tarče

"Laž," je sinoči donelo, ko so v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija razpravljali o pobudi za prepoved delovanja strank SD in Levica, ki se je dva meseca pred volitvami znašla na dnevnem redu ustavnega sodišča. To včeraj o pobudah za presojo še ni odločilo. Postopek sta sprožila Vili Kovačič in Luka Perš. Lani so poslanci SDS in NSi v parlamentu o programu Levice, ki vsebuje načrte za podržavljenje vseh podjetij v državi in podobne zamisli, predlagali razpravo državnega zbora. A je predsednik Igor Zorčič to onemogočil.

Na spor, ki je pred ustavnim sodiščem, sta se SD in Levica odzvali, da poskuša desnica z vsemi mogočimi sredstvi utišati oziroma se znebiti nekoga, ki se z njo ne strinja. Kako so odgovarjali ustavnemu sodišču, lahko preberete tukaj:

Ko je voditeljica Erika Žnidaršič Jožefu Horvatu v Tarči ponudila možnost, da odgovori na očitke SD in Levice, da jih poskušajo prepovedati, se je vodja poslanske skupine NSi odzval tako: "To seveda ne drži. NSi ne želi izbrisati Levice in nobene druge konkurenčne stranke. Ustavno sodišče bo razsodilo, kakor pač bo. Tako kot vedno bomo spoštovali odločitev ustavnega sodišča. Ocenjujemo pa, da je program Levice škodljiv za državo. Nikoli nismo rekli, da je protiustaven, o protiustavnosti odloča ustavno sodišče, je pa škodljiv. V NSi zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva, oni pač želijo izbrisati kapitalizem, iti v neki ekosocializem, torej v neki sistem, ki smo ga nekoč že imeli in je propadel," je dejal Horvat.

Sporen del programa Levice, ki je objavljen na njihovi spletni strani, vsebino pa presoja ustavno sodišče, je takšen:

Horvat je spomnil še, da so razpravo o nenavadnih načrtih Levice v državnem zboru želeli imeti že pred meseci in takrat prepovedi ali izbrisa niso predlagali. "Smo pa želeli imeti široko debato prav na to temo, ali so elementi programa Levice škodljivi za to državo ali ne. Samo to smo želeli. Vendar, kot veste, je predsednik DZ preprečil to demokratično razpravo," je Horvat zanikal, da bi se šele tik pred volitvami spomnili na to temo, da bi to vsilili kot del kampanje.

Mesec: Strank, ki govorijo, da so druge stranke neustavne, se je treba bati

Koordinator Levice Luka Mesec mu je odvrnil, da lagati najbrž ni neustavno, je pa zelo nekrščansko. "To, kar vi govorite, so navadne laži. Že dva meseca govorite, da je Levica neustavna, stojite za ustavno pobudo Kovačiča, in tako naprej. Prosim vas za neko osnovno poštenost. Ne glede na to, da smo politični konkurenti, bi bilo dobro, če smo korektni drug do drugega," ga je opozoril Mesec.

Med Jožefom Horvatom (NSi) in Luko Mescem (Levica) je potekala ostra debata. Foto: Zajem zaslona RTV Na vprašanje voditeljice, o katerih lažeh govori, je Mesec pojasnil, da Horvat in njegova stranka podpirajo pobudo Kovačiča, ki pravi, da je Levica neustavna. Horvat mu je odgovoril, da to ne drži. Mesec pa je vztrajal: "Seveda drži. Bil sem na petih soočenjih v zadnjem mesecu z vašim predsednikom Toninom, težko me prepričate v nasprotno. Strank, ki govorijo, da so druge stranke neustavne, se je treba bati. To, da se Horvat ne strinja z dvema zapisoma Mihe Kordiša na Facebooku ali pa z enim pasusom iz našega programa, ni razlog, da je treba Levico prepovedati. Če se bomo tako pogovarjali, lahko tudi mi predlagamo, da se stranki NSi in SDS prepove. Mislim, da bomo našli precej več zanimivih stvari iz vaše preteklosti za ustavno sodišče, kot ste zmožni izbrskati vi."

Mesec je nadaljeval: "V vladnih vrstah imate obsojenega kriminalca Roka Snežiča, koronavirus ste zavozili, odloki so bili drug za drugim neustavni, kar je povedalo tudi že ustavno sodišče. To je neustavno delovanje. Poskušate prepovedati druge stranke tik pred volitvami. Gospod Horvat, to je v demokraciji neustavno. Če se gremo na ta način, mislim, da lahko mi najdemo veliko boljše primere. Čez dva meseca imamo volitve, v državi imamo draginjo, ljudje izgubljajo ogromno denarja zaradi višjih cen energentov, elektrike, ogrevanja in tako naprej. V javnem sektorju stavka 50 tisoč ljudi, imamo vlado, ki seveda zna ponuditi vizije po volitvah. Zato se o tej ustavni pobudi zdaj pogovarjamo. Ljudem hočejo metati pesek v oči s popolnoma fabricirano zgodbo, da bi sploh imeli kaj ponuditi pred volitvami."

Horvat je Mesecu očital, da takoj preide na neko drugo področje in začne napadati. "Ne bom rekel, da laže. Ampak če smo mi zavozili epidemijo, kot on napačno ugotavlja ... Tukaj v vaši hiši je gospa, vaša kolegica Lidija Hren, ki je gospoda Meseca vprašala, kako bi on to izpeljal, in gospod Mesec je obmolknil," mu je odvrnil Horvat.

Fajonova pričakuje, da bo ustavno sodišče zaščitilo ustavo

Predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da je absurdno, da se ukvarjamo z izbrisom dveh političnih strank. "Se zdi res naključje, da se to dogaja tik pred volitvami? To je politično nagajanje. Socialni demokrati smo v samostojni Sloveniji registrirani 30 let. Če bo kdaj sledila ustavna presoja, pričakujem, da bo ustavno sodišče zaščitilo ustavo. Strinjam se, da morajo ljudje vedeti, kaj predstavljajo politične stranke. Ampak potem bi morali vsi tisti politiki, ki so imeli kadarkoli povezavo ali so bili člani komunistične partije in imajo danes problem z nekdanjo komunistično partijo, zapustiti svoje položaje. Jaz s tem nimam nobenega problema. Verjamem pa, da bo ta problem prvi imel predsednik vlade," je poudarila Fajonova.

Pogačnik: Nacionalizacija podjetij ni v skladu z ustavo

Marko Pogačnik (SDS) je poudaril, da ima pobuda neko vsebino. "Če je ne bi imela, potem ustavno sodišče verjetno ne bi začelo tega postopka. Pričakujem, da bo ustavno sodišče čim prej sprejelo končno odločitev. Nedvomno pa je, da sem tudi jaz zaskrbljen glede na program, ki ga predstavlja Levica – nacionalizacija podjetij, nacionalizacija kmetijskih zemljišč. To ni v skladu s slovensko ustavo, imamo neki drugi sistem in leta 1991 smo se odločili za drugo pot," je dejal.

Izrazil je prepričanje, da bodo v Levici uresničili besede, ki jih izreka njen vidni član, da bodo zaplenili bivalne prostore, za katere potrebujemo več kot 15 minut za sesanje.

Glede ukrepov v epidemiji je ponovil, da Slovenija v danem trenutku beleži najmanjšo brezposelnost v zgodovini in eno izmed najvišjih gospodarskih rasti v EU. "To je zasluga vlade Janeza Janše," je prepričan.

Čivk o 15-minutnem sesanju stanovanja ni Kordišev

"To, da je Miha Kordiš na Twitterju zapisal, da bomo nacionalizirali stanovanja, ki se jih ne da posesati v 15 minutah, je eklatantna laž, ki jo desnica ponavlja že več mesecev. Miha Kordiš, kot prvo, nima profila na Twitterju, in, kot drugo, to je napisal neki profil, ki je imel v podpisu @skrajnilevičar. Ustvarili so ga ljudje iz teh vrst, napisali tvit in zdaj ga pač vrtijo kot resnico prosto po Goebelsu, ko tisočkrat ponovljena laž postane resnica. Tudi v našem programu ne boste našli, da bomo nacionalizirali kmete in podjetja. To nikjer ne piše in tukaj prosim za osnovno intelektualno poštenost. To je predpogoj za kakršnokoli politično razpravo, čeprav smo tekmeci, moramo biti pošteni drug do drugega," je Pogačnika opozoril Mesec.

Posnetek zaslona domnevnega Kordiševega čivka, a se je izkazalo, da gre za lažni Kordišev profil. Račun uporabnika @skrajnalevica sicer na družbenem omrežju Twitter ni več dostopen, tako da tudi čivka ni več mogoče videti. Bil je pa takšen: