Ustavno sodišče bo danes prednostno obravnavalo pobudo za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica, ki predvideva nacionalizacijo podjetij in kmetijskih zemljišč v velikosti veleposesti. Obravnavalo bo tudi pobudo za prepoved delovanja strank Levica in Socialni demokrati (SD). Levica predlaga, da se pobuda zavrne še pred začetkom obravnave, SD pa je za njeno čimprejšnjo obravnavo, da ne bi vplivalo na volilno kampanjo.

Postopek pred ustavnim sodiščem traja že nekaj časa, presenečenje pa je, da se je sodišče po tem, ko je obe stranki pozvalo k odgovorom, odločilo še za absolutno prednostno obravnavo. Pobudo sta v začetku januarja letos vložila Vili Kovačič in Luka Perš.

Odvetnica SD Nataša Pirc Musar je sicer začudena, da je Ustavno sodišče zadevo že uvrstilo na dnevni red. Pri stranki SD je namreč prišlo do zapleta, saj so US odgovorili le v delu, ki so jim ga posredovali. Nato so ugotovili, da nekaj strani manjka in ustavno sodišče pozvali, naj jim jih pošlje. O tej vsebini se lahko izrečejo v petih dneh od prejema strani, ki so jih od US naknadno prejeli ta torek, poroča Delo.

Po besedah ustavnega pravnika Jurija Toplaka bo ustavno sodišče ocenjevalo program stranke Levica. Ugotavljali bodo, ali stranka s temi stavki, ki so v programu, zasleduje vrednote demokracije, demokratične družbe ali pa zasleduje vrednote, ki so nasprotne demokratični družbi, ki naj bi jo slovenski ustavni red branil, ščitil. Ocenjevalo bo tudi ravnanje obeh strank.

Ustavno sodišče ne želi posredovati dokumentov javnega značaja

Na ustavno sodišče smo že pred tednom dni naslovili prošnjo, da nam posredujejo odgovora Levice in SD. A so nam odvrnili, da bo ustavno sodišče odgovore nasprotnih udeležencev najprej vročilo vlagatelju. "O gradivu iz sodnega spisa morajo biti najprej obveščene stranke postopka," so nam pojasnili.

Seznanili smo jih, da gre za dokumente javnega značaja, ki to ne postanejo šele takrat, ko se z njimi seznani pobudnik, in jih znova prosili za posredovanje odgovorov. Vprašali smo jih tudi, ali je na odgovorih morda kakšna oznaka zaupnosti ali kak drug razlog za onemogočanje dostopa javnosti. Pojasnil še nismo prejeli, neuradno pa smo izvedeli, da je ustavno sodišče odgovore obeh strank že posredovalo pobudnikoma. Prošnjo za posredovanje odgovorov smo naslovili tudi na vodstvi obeh političnih strank, a tudi od njih nismo prejeli želenega.

Levica predlaga zavrnitev pobude, SD čimprejšnjo obravnavo

Smo pa odgovora obeh strank vseeno pridobili po neuradni poti. Levica ustavnemu sodišču predlaga, da "še pred začetkom volilne kampanje zavrne pobudo in tako prepreči vsakršen dvom o legitimnosti izida".

SD pa predlaga, da zaradi priprav stranke na volitve o zadevi odloča absolutno prednostno. Zapisali so, da bo v nasprotnem primeru "stranki zaradi na podlagi povsem neutemeljene predmetne pobude in posledične obravnave v tem postopku nastala velika škoda, ki se bo kazala predvsem v neenakih možnostih za sodelovanje v neuradni in uradni volilni kampanji, saj bo morala pojasnjevati absurdnost pobudnikov zahtev, želela pa bi se ukvarjati z razlago programa za naslednja štiri leta".

V SD še dodajajo, da je nujno, da sodišče čim prej sprejme odločitev o tem, ali je stranka neustavno delovala, in s tem še pred volitvami prepreči nadaljnje sume in natolcevanja v tej smeri ter zlonamerno diskreditacijo stranke v javnosti. Po prepričanju SD že začetek postopka zoper politično stranko zaradi njenega domnevnega protiustavnega delovanja pomeni poseg v svobodo združevanja iz 42. člena ustave.

Na očitke vlagateljev pobude, da stranka SD ni razrešila svojega odnosa do preteklosti, so v stranki ustavnemu sodišču odgovorili takole:

Pobudo sta na podlagi nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru iz Romunije na ustavno sodišče 6. januarja letos vložila Kovačič in Perš. Takrat sta zapisala, da je po njunem mnenju nujno, da za ohranitev demokracije in miru v Sloveniji ustavno sodišče o pobudi odloči najpozneje v enem mesecu. Prepričana sta, da se bodo le tako v primeru ugoditve pobudi, tudi na levi sredini in širše, razvile demokratične stranke.

Izvedeli smo še, da Kovačič in Perš zbirata dodatne podpise državljanov za podporo svoji pobudi. Videti je takole.