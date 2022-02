Ali prepovedati SD in Levico, sodniki presojajo absolutno prednostno

Ustavno sodišče je odločilo, da bo absolutno prednostno obravnavalo delovanje strank Levice in SD ter pobudo o protiustavnosti programa Levice, ki predvideva nacionalizacijo podjetij in kmetijskih zemljišč v velikosti veleposesti. "Absolutna prednostna obravnava pomeni, da si bodo dogodki sledili izjemno hitro, da javno obravnavo lahko pričakujemo že pred volitvami," je v oddaji 24UR Zvečer voditelju Urošu Slaku povedal profesor ustavnega prava Jurij Toplak. "Prav nobene osnove, da bi to sploh obravnavali. Gre preprosto za predvolilno nagajanje," pa se je ne postopke na ustavnem sodišču za POP TV odzvala predsednica SD Tanja Fajon.

Postopek pred ustavnim sodiščem, o katerem smo že poročali, poteka že nekaj časa, presenečenje pa je, da se je sodišče po tem, ko je obe stranki pozvalo k odgovorom, odločilo še za absolutno prednostno obravnavo. Po besedah Toplaka bo ustavno sodišče ocenjevalo dvoje: "Prvič, program stranke. Tukaj mislim, da samo stranke Levica. Ugotavljali bodo, ali stranka s temi stavki, ki so v programu, zasleduje vrednote demokracije, demokratične družbe, ali pa zasleduje vrednote, ki so nasprotne demokratični družbi, ki naj bi jo slovenski ustavni red branil, ščitil. In drugič, ravnanje teh dveh strank."

V programu Levice je med drugim tak cilj:

Evropsko sodišče je postavilo standard, in sicer da se mora stranka distancirati od nekdanjega komunističnega režima. "Ustavno sodišče bo ocenjevalo, ali sta se stranki distancirali ali sta pokazali, da nista naklonjeni in sta se dovolj distancirali od bivšega komunističnega režima," je pojasnil Toplak in ob tem spomnil na romunski primer pred Evropskim sodiščem za človekove pravice: "Romunska stranka je bila prepovedana, ker se ni izrecno distancirala od bivše komunistične stranke. Torej ni dovolj, da bi bila stranka tiho, ampak ni se dovolj jasno, glasno in izrecno distancirala od nje in zavračala njenih ravnanj."

Pobudo za ugotovitev protiustavnosti delovanja političnih strank Levica in SD sta na podlagi nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru iz Romunije na Ustavno sodišče (US) RS vložila Vili Kovačič in Luka Perš. Več o tem si lahko preberete spodaj.

Toplak: To bi bila velika priložnost za Ustavno sodišče

"Ustavno sodišče bo verjetno moralo, in to je najbolj zanimiv del, izvesti javno obravnavo, odprto obravnavo z vsemi elementi sojenja, se pravi dokazi, navzkrižna zaslišanja strank, priče in vse, kar spada k sojenju," je v oddaji povedal Toplak.

Javno obravnavo nalagajo akti Sveta Evrope in Beneške komisije. Do zdaj takšne obravnave Ustavno sodišče Slovenije še ni imelo in po mnenju Toplaka je to tudi velika priložnost za sodišče, "da omogoči prenos po spletu, ki je v Evropi in drugje po svetu postal standard odprtega postopka. Evropsko sodišče za človekove pravice prenaša po spletu vse svoje obravnave velikega senata. Tu je ena priložnost za naše Ustavno sodišče, da pokaže, da je odprto, omogoči volivcem, ki imajo tudi to pravico, 19 odstotkov ljudi je na zadnjih parlamentarnih volitvah volilo ti dve stranki, da vidijo in slišijo stališča obeh strani."

Na odločitev Ustavnega sodišča se je odzvala predsednica SD Tanja Fajon, ki je dogajanje označila za obupan predvolilni poskus satelita političnih nasprotnikov. Po njenih besedah zadeva ni pravno utemeljena: "Tudi naši odvetniki so pregledali, pripravili odgovore in zdaj po mojih informacijah zadeva sicer še ni bila sprejeta v obravnavo. V vsakem primeru bodo odgovor dobili pravočasno do roka in ko smo preverjali tako pravno prakso evropskega sodišča kot našo sodno prakso, ni prav nobene osnove, da bi to sploh obravnavali. Gre preprosto za predvolilno nagajanje."