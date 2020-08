Lastniki nepremičnin in plovil ter pavšalisti na Hrvaškem bodo mejo lahko prestopili večkrat

Slovenski lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem ter lastniki prikolic in mobilnih hišic na pavšalu bodo v Hrvaško lahko vstopili kolikokrat bodo želeli, le vrniti se bodo morali v 48 urah.

Vlada je včeraj sprejela nov odlok o prehajanju državne meje, s katerim se je naša južna soseda od polnoči znašla na rdečem seznamu. Na Hrvaškem namreč v zadnjih tednih število okuženih z novim koronavirusom skokovito narašča, predvsem pa je imel velik delež novo odkritih okužb v Sloveniji vir na Hrvaškem. Prav danes je tam padel nov rekord, saj so potrdili 265 novih okužb.

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, so v odloku posebej opredelili sosednje države, da bi se izognili popolnemu zaprtju meje, čemur smo bili priča marca in aprila. Zato je vlada za Hrvaško predvidela 21 izjem, vključujejo pa od dnevnih in tedenskih migrantov do športnikov in športnih funkcionarjev, ki bi se želeli udeležiti športnih prireditev na najvišji ravni.

Je pa Hojs ob tem opozoril, da bo vlada v primeru, ko bi se izkazalo, da je katera od kategorij izjem potencialen vir okužb, kadarkoli "zgolj s sklepom izjemo iz odloka črtala".

Število prehodov meje ni omejeno

Med izjemami je tudi ta, da lastniki nepremičnin, plovil, prikolic ali mobilnih hišic na pavšalu lahko vstopijo v Hrvaško, opravijo najnujnejše in se v 48 urah brez karantene vrnejo v Slovenijo.

Ta izjema pa ni enkratna, temveč se lahko uporabi večkrat. Število prehodov meje namreč v odloku ni omejeno. Velja na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi podobni pogodbi uporabe nepremičnine, plovila ali parcele v kampu. Navedeno je treba izkazati z ustreznimi listinami, velja pa tudi za ožje družinske člane lastnika oziroma najemnika, a le skupaj z lastnikom. Za brate ali sestre lastnika ta izjema na primer ne velja.

To v praksi pomeni, da bodo omenjeni lastniki konce tedna še vedno lahko preživljali na Hrvaškem. Edini pogoj je, da se bodo čez mejo vrnili v 48 urah. Če torej Slovenijo zapustijo v petek zvečer, se lahko vrnejo v nedeljo zvečer, samo ne pozneje, kot so v petek zapustili državo.

Izjeme za sosednje države v primeru, da se te uvrstijo na rdeči seznam, določa 11. člen odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni Covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Ta med drugim določa, da če Vlada Republike Slovenije zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v skladu s prejšnjim odstavkom uvrsti na seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo Covid-19 (rdeči seznam) sosednjo državo ali njeno administrativno enoto, se 9. člen tega odloka ne uporablja tudi za osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu.

Slovencem, ki so trenutno še na dopustu na Hrvaškem, daje vlada čas do ponedeljka do polnoči za vrnitev v domovino brez odrejene karantene. "To smo storili, da tistim, ki se bodo vračali čez vikend, omogočamo vrnitev brez gneče. Vse pozivamo, naj ne čakajo na ponedeljek, da ne bodo v primeru daljših zastojev zamudili ta polnočni rok in padli v karanteno," je še ob tem dodal Hojs.