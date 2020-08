Slovenija je Hrvaško ob polnoči uvrstila na rdeči seznam, dopustniki pa imajo čas do ponedeljka, da se vrnejo v Slovenijo, sicer bodo morali ob povratku v karanteno. Hrvaški mediji poročajo, da Slovenci že množično zapuščajo državo. To je težek udarec za konec sezone, pišejo.

Na Hrvaškem so včeraj okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 255 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije. Nove podatke o okužbah v zadnjem dnevu bo hrvaški štab civilne zaščite objavil ob 14. uri. O največ novih primerov v zadnjih dneh poročajo iz mesta Zagreb in Splitsko-dalmatinske županije. Včeraj so tam okužbo potrdili pri 44 oziroma 75 ljudeh.

Tudi v Istri vse več okuženih

Epidemiološka slika se je zadnje dni nekoliko poslabšala tudi v Istri, kjer počitnikujejo številni slovenski državljani. V zadnjem dnevu so tam potrdili devet novih okužb, a gre v osmih primerih za ljudi, ki so že bili v samoizolaciji. Včeraj pa so v Istri potrdili 27 novih okužb, v 18 primerih je šlo za ljudi, ki so že v samoizolaciji.

Slovenci množično zapuščajo Hrvaško

Ker je Slovenija Hrvaško opolnoči uvrstila na rdeči seznam, slovenski dopustniki že množično zapuščajo južne sosede. To je težek udarec za konec sezone, ob tem poročajo hrvaški mediji, še posebej zato, ker so bili slovenski gostje to sezono med najštevilčnejšimi. Po poročanju medijev naj bi bilo trenutno na Hrvaškem še vedno okoli 80 tisoč Slovencev.

Hrvaška obala bo v prihodnjih dneh spet prazna. Foto: Getty Images

Samo v zadnjih nekaj dneh je Istro zapustilo okrog 15 tisoč Slovencev, še vedno pa naj bi tam ostalo 23.500 Slovencev, poroča Jutarnji.hr. "Ta številka se bo čez vikend zmanjšala, saj slovenski gostje in lastniki nepremičnin ne želijo tvegati karantene," še piše omenjeni medij.

Slovenska gosta: Do tega ne bi prišlo, če bi zaprli klube

Dva gosta iz Ljubljane sta za Glas Istre povedala, da jima je žal, da morata oditi predčasno, a da so si Hrvati za to krivi sami. "Do tega ne bi prišlo, če bi Hrvaška pravočasno zaprla nočne klube. Tu vam je spodletelo," sta jim očitala.