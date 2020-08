V Sloveniji včeraj potrdili 38 novih okužb, ena oseba umrla

Od začetka epidemije do danes smo ob 141.187 testih skupaj potrdili 2.574 primere okužbe, navaja sledilnik za covid-19. Trenutno aktivno okuženih je 341 ljudi v državi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 20. 8. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1096

- Št. pozitivnih: 38

- Št. hospitaliziranih: 18

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

- Število umrlih: 1@NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/ipGwWl6pEB — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 21, 2020

Okužbo na novi koronavirus so včeraj potrdili v 24 občinah. Največ, devet, so jih odkrili v Ljubljani. Tri okužbe so potrdili v občini Trebnje, po dve v Celju, Velenju, Gornji Radgoni in Vrhniki. Po eno okužbo so potrdili v občinah Grosuplje, Šentjur, Lukovica, Lendava, Vodice, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Mirna, Muta, Rogaška Slatina, Štore, Brežice, Dravograd, Grad, Izola, Laško, Poljčane in Škocjan.

Največ okužb je bilo potrjenih v starostni skupini od 15 do 24 let (12), sledi starostna skupina od 45 do 54 let z desetimi okužbami. Skupno devet okužb so potrdili v starostni skupini od 55 do 74 let. Pet okužb je bilo odkritih pri osebah starih od 25 do 44 let. Po eno okužbo so odkrili pri starostni skupini 5 do 14 let in 75 do 84 let.