Hrvaška od polnoči na rdečem seznamu. Na meji pričakujejo gnečo.

Hrvaška je od polnoči na rdečem seznamu držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo. Slovenci, ki so še na Hrvaškem, se lahko brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči. Pričakovati pa je zgoščevanje prometa na mejnih prehodih in cestah proti notranjosti države.

Čeprav je vlada čas za vrnitev v domovino raztegnila do vključno ponedeljka, da bi tako preprečili gnečo na mejah, je v prihodnjih dneh pričakovati vsaj zgoščen promet na mejnih prehodih in tudi na cestah proti notranjosti države, piše STA.

Za prehod meje predvidenih tudi 21 izjem

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, so v odloku predvideli precej izjem, tudi zato, ker je dobršen del našega gospodarstva vezan prav na sosednje države. Izjem je po ministrovih besedah 21, vključujejo pa od dnevnih in tedenskih migrantov do športnikov in športnih funkcionarjev, ki bi se želeli udeležiti športnih prireditev na najvišjem nivoju. Je pa Hojs ob tem opozoril, da bo vlada v primeru, ko bi se izkazalo, da je katera od kategorij izjem potencialen vir okužb, kadar koli "zgolj s sklepom izjemo iz odloka črtala", navaja STA.

48 ur, da bodo lahko pripravili nepremičnino in plovilo na zimo

Lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem pa bodo imeli na voljo 48-urno okno, v katerem bodo lahko na Hrvaškem uredili vse v zvezi s svojo lastnino, nato pa se bodo morali vrniti domov, da se bodo izognili karanteni.

Grčija na rumenem seznamu. Bo kmalu že na rdečem?

S polnočjo se spreminja tudi status Grčije, kjer prav tako dopustuje veliko Slovencev, tudi zato, ker je bila letošnje poletje bolj varna alternativa Hrvaški. Ker število novih primerov okužb z novim koronavirusom narašča tudi v tej državi, jo je Slovenija uvrstila med rumene države. "To je opozorilo, da bi tudi Grčija v prihodnjih dveh tednih lahko prišla na rdeči seznam, kar bi lahko predstavljajo težavo za Slovence," je v sredo še opomnil minister.