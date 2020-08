Hrvaški nočni klubi našli način, kako zaobiti prepoved zabav #video

Po tem, ko je štab civilne zaščite hrvaškim klubom in lokalom prepovedal obratovanje po polnoči, so našli način, kako nadaljevati zabavo. S kopnega so se preselili na morje.

Hrvaška je pred enim tednom sprejela sklep, da lahko lokali in nočni klubi obratujejo le do polnoči. A s tem kljub temu niso preprečili zabav, na katerih nihče ne skrbi za medosebno razdaljo, saj so se na primer na Pagu brezskrbne zabave nadaljevale še pred nekaj dnevi, v Zadru pa so jih s kopnega preselili na morje.

Lastnika dveh zadrskih klubov sta namreč najela barke in poskrbela za "plavajoči klub", poroča portal Zadarski.hr. "Spoštujemo ukrepe, ampak moramo zaslužiti," sta povedala za medij.

"Koronavirus je treba ustaviti zaradi vseh ljudi, a ukrepi, ki so bili sprejeti, so najbolj ogrozili gostince, ki poskušamo zdaj nekako delati," je zamisel o "ladjicah zabav" pojasnil Pjerino Bebić, solastnik večjega zadrskega kluba.

Da se brezskrbne zabave nadaljujejo, kažejo posnetki iz enega od lokalov v mestu Novalja na Pagu, ki so nastali pretekli petek zvečer:

Držali se bodo vseh pravil in končali opolnoči

Ob tem je povedal, da nočni klubi nimajo nobene povezave z zabavo na barkah, le da morajo nekako rešiti sezono in zaslužiti, saj jih skoraj verjetno čaka črna zima. "Organizirali bomo izlete za svoje stranke in goste. Na žalost jih ne bomo pritegnili toliko, kolikor bi jih sicer," je razložil in dodal, da bo na ladjici hkrati največ 150 ljudi ter da se bodo držali vseh pravil.

"Popisali bomo vse potnike, jim pred vstopom izmerili telesno temperaturo, mize bodo na primerni razdalji, opolnoči pa bomo zabavo končali," je še zagotovil Bebić, ki upa, da bo prihajajoči konec tedna prinesel čim več dobička, saj naj bi štab Civilne zaščite v ponedeljek spet sprejemal nove odločitve o delovnem času barov in klubov.

Enako bo tudi na drugi ladjici, ki jo je najel lastnik še enega zadrskega kluba. "Sledili bomo vsem epidemiološkim ukrepom, delili bomo maske in rokavice, kot smo to počeli v klubu," so pojasnili za Zadarski.hr.

Hrvaška je od polnoči na rdečem seznamu držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev, kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo za potnike, ki prihajajo od tam. Foto: Reuters

Štab civilne zaščite je obveščen

Oba kluba sta namere in dogajanje prijavila štabu civilne zaščite, kjer so dejali, da sta se lastnika med vsemi omejitvami pač znašla po svoje.

"V odločbi, ki določa družbeno distanciranje v gostinskih lokalih in nočnih klubih, izletne barke niso omenjene," je lastnikoma v bran povedal Šime Vicković, načelnik štaba civilne zaščite zadrske županije.

