Na Pagu so se tudi sinoči brezskrbno zabavali #video

Hrvaška je v četrtek sprejela sklep, da lahko lokali in nočni klubi obratujejo le do polnoči . Da s tem niso preprečili zabav, na katerih nihče ne skrbi za medosebno razdaljo, kažejo posnetki iz enega od lokalov v Novalji na Pagu.

Od četrtka so lahko gostinski lokali in nočni klubi na Hrvaškem odprti le do polnoči, s čimer želijo hrvaške oblasti omejiti okužbe s koronavirusom predvsem med mladimi, ki se tam zabavajo.

Nedvomno pa se virus lahko prenaša tudi ob zgodnejših urah, če ljudje ne skrbijo za osnovne zaščitne ukrepe, kot je medosebna razdalja. Da se brezskrbne zabave nadaljujejo, kažejo posnetki iz enega od lokalov v mestu Novalja na Pagu, ki so nastali v petek zvečer:

"Ni vam treba v Zrće, da se prepričate, da na Pagu tudi v drugih lokalih nihče ne skrbi za fizično razdaljo, zabave pa nemoteno in brezskrbno potekajo naprej," nam je sporočil avtor posnetkov. V petek okoli 23. ure je tako v enem od lokalov v Novalji posnel večjo skupino mladih Italijanov, ki so se brezskrbno družili na organizirani zabavi z didžejem.

Klubi na razvpiti plaži Zrće pa so sinoči samevali, poroča hrvaški portal Index.hr, po odredbi o zaprtju ob polnoči se je namreč tja odpravila le peščica ljudi.

