Karantena za mlade Slovence, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem?

V strokovni skupini za covid-19 trenutno poteka zelo intenzivna razprava o tem, kako ukrepati in preprečiti vnose okužb s Hrvaške, je v pogovoru za STA dejal direktor NIJZ Milan Krek. Ena od možnosti je tudi uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam oz. obvezna karantena po povratku v Slovenijo, ki bi jo lahko odredili le za osebe, stare med 15 in 35 let.

Od začetka junija do 12. avgusta je bilo iz Hrvaške 70 vnešenih primerov okužbe z novim koronavirusom, v zadnjih dneh se je to število začelo strmo povečevati. V četrtek je bilo potrjenih dodatnih 22 primerov vnosov s Hrvaške, 20 med njimi iz kraja Zrće na otoku Pag, ki slovi po burnem nočnem življenju. "Hrvaška postaja zelo pomembna destinacija za vnos okuženih oseb v slovenski prostor," je v pogovoru za STA opozoril direktor NIJZ Milan Krek.

"To nas zelo skrbi, ker imamo zelo veliko ljudi na hrvaški obali. Do sedaj je bila očitno na Hrvaškem takšna struktura dopustnikov, ki ni hodila v nočne lokale. Zadeve so se obrnile, očitno je zdaj veliko mladih, ki hodijo v nočne lokale," je ocenil Krek.

Pozdravlja začasno zaprtje nočnih lokalov na Hrvaškem

Povedal je, da je imel v četrtek dolgo pogovor s prvim možem hrvaškega zavoda za javno zdravja Krunoslavom Capakom in ugotovila sta, da je izvor okužb tako slovenskih kot hrvaških državljanov na Hrvaškem na istih lokacijah, gre za nočne lokale. Zato pozdravlja odločitev Hrvaške, da vsaj začasno zapre nočne lokale.

"Če se število uvoženih primerov okužb ne ustavi, bomo morali poseči tudi po karanteni," je dejal Krek. Foto: Nebojša Tejić/STA

Capak je Kreka, kot pravi, tudi povprašal, ali Slovenija namerava uvesti karanteno za osebe, ki bodo prišle iz Hrvaške. "Odgovoril sem mu, da je to vedno opcija. Če se število uvoženih primerov okužb ne ustavi, bomo morali poseči tudi po karanteni," je dejal Krek.

Hrvaška sicer trenutno še ni na ravni okužb, da bi jo morali uvrstiti na rdeč seznam držav po epidemiološkem tveganju. So pa problematični prav številni vnosi, zlasti mladih ljudi, starih do 35 let, piše STA.

Karantena le za mlade dopustnike?

Tako imajo na voljo več možnosti za uvedbo karantene - ena od njih je, da bi jo odredili za mlade v starostnih skupinah od 15 do 35 let, lahko za vse, lahko pa bi zahtevali negativen test na okužbo z novim koronavirusom ob vstopu v državo, ki ne bi smel biti starejši od 36 ur.

Foto: Daniel Novakovič/STA

"Če ga eni 'biksajo', imamo problem"

Kreku se zdi nepojmljivo, da ljudje kljub vsem pozivom in opozorilom še vedno hodijo v nočne klube. "Če bi vsi opravili svojo nalogo, bi bili na varni strani.Če pa ga eni biksajo, imamo problem. In potem bodo zaradi tega, ker ga eni biksajo, morali vsi v karanteno," je opozoril in dodal, da je to tudi velik ekonomski problem.

Upa, da bo Hrvaška naredila vse, da ne bo več ljudi v nočnih klubih. Če pa njeni ukrepi ne bodo dovolj radikalni, bo slovenska stran morala reagirati. "Tudi mi ne želimo, da 140.000 ljudi na Hrvaškem navali na mejo. Želimo, da so stvari obvladljive," je dejal.

Želi si, da bi se september začel s polnimi šolami

Krek je v pogovoru za STA izrazil željo, da bi novo šolsko leto začeli z otroki v šolah. "Na NIJZ si želimo, da bi bile šole polne. To podpiramo in želimo, da so otroci v šoli, v skupini, da se družijo s sovrstniki."

Z ministrstvom za izobraževanje so že pred nekaj časa dorekli različne modele izobraževanja v času epidemije. V šole bodo skušali vpeljati različne modele, v principu pa gre za sistem, po katerem se učenci različnih razredov v šoli ne bi srečevali, na avtobusih pa bi nosili maske.

Tako bi zmanjšali tveganje za prenos, če bi do okužbe v določenem razredu prišlo, pa bi v karanteno poslali samo en razred in ne celotne šole. A to no možno le v primeru, če se bodo po šolah držali njihovih navodil.

