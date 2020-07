Prazne obljube: v Zrćah trume turistov in divje zabave #video

Na razvpiti plaži Zrće na hrvaškem otoku Pagu se kljub pandemiji novega koronavirusa niso odpovedali nočnemu življenju. V oddaji Planet 18 so objavili posnetke, ki zagotovila hrvaških oblasti, da letos v Zrćah ni razvrata in gneče, kažejo v povsem novi luči. Divja zabava v enem od klubov se je po besedah zanesljivega vira končala šele danes okoli osme ure zjutraj, o zaščitnih ukrepih pa nikjer ni ne duha ne sluha, so poročali na Planetu.

"Ljudi ni, mladih je zelo malo. Gostov, ki se zabavajo, je mogoče pet odstotkov," je še v petek zatrjeval župan Novalje Ante Dabo. No, posnetki z včerajšnjih zabav na znani plaži župana postavljajo na laž. Novinarjem Planeta jih je posredovala Slovenka, ki ravno zdaj dopustuje na Pagu, z njih pa so še kako razvidne nepregledne množice mladih, ki se ne menijo za pravila socialnega distanciranja.

Župan zatrjeval, da v klubih spoštujejo zaščitne ukrepe

Ko so na Planetu župana Novalje želeli vprašati, ali še stoji za svojimi besedami, so jim sprva obljubili županovo izjavo, ko pa so jim omenili, da imajo posnetke divjih zabav, župan zanje nenadoma ni imel več časa. Še prejšnji petek je namreč zatrjeval, da ukrepe v klubih dosledno spoštujejo in da je v njih od najmanj sto do tristo ljudi.

Kljub napovedim naših sosedov, da nočnega življenja na Pagu letos ne bo, so v Zrćah odprte štiri od petih diskotek. Čeprav je Slovenija Hrvaško vseskozi pozivala, naj reši razmere, ki vse bolj uhajajo izpod nadzora, pa južni sosedje nočnih klubov kljub obljubam niso zaprli. "Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška sprejela nekatere ukrepe, da se bo odrekla temu nočnemu programu," je konec junija poudaril uradni vladni govorec Jelko Kacin.

Na Hrvaškem so sicer za zaščito obiskovalcev nočnih klubov sprejeli nekatere zaščitne ukrepe. V Zrćah naj bi tako veljale omejitve števila ljudi v klubih, pred vstopom v diskoteko obiskovalcem merijo telesno temperaturo, na voljo pa so jim tudi razkužila. Slovenski strokovnjaki opozarjajo, da to ni dovolj. "Posameznik je lahko okužen, pa temperature takrat še nima. To niso ravno najbolj zanesljive mere," poudarja zdravnica Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V diskotekah je nemogoče vzdrževati razdaljo, pojasnjuje Perčičeva in dodaja, da lahko zgolj en okuženi okuži vse obiskovalce. Kot opozarja, mladi niso odgovorni le za svoje zdravje. "Ko pridejo domov, so tukaj še drugi člani družine in starejši, poleg tega pa še ne vemo, kako nevarna je okužba za mlade," poudarja Perčičeva.

"Karkoli ste slišali o Zrćah, ne drži, v resnici je tam še veliko večji odklop in razvrat," tako dopustovanje na otoku Pag oglašuje agencija Supratravel, kjer pa pravijo, da gre za reklamno geslo iz prejšnjih let in da so letos sedmim ljudem prodali le dva apartmaja. Paketov, ki bi vključevali tudi zabavo v diskotekah, po njihovih besedah ne ponujajo. Večino festivalov letos so odpovedali, septembra je napovedan festival ReUnion v Kanegri, ki pa bo prav tako najverjetneje odpovedan, so poročali na Planetu.