Nemci zgroženi nad dogajanjem na plaži Zrće #video

"Dolge kolone pred klubi, stotine žurerjev na majhnih plesiščih in nabito polne 'party' ladje spominjajo na čas pred koronavirusom, toda gre za aktualno stanje na Hrvaškem," so na RTL komentirali posnetke iz klubov na plaži Zrće. Ob tem so spomnili na podobne prizore, ki so v preteklih dneh prihajali iz francoskih, španskih in bolgarskih letovišč. "Zdaj se jim je pridružila tudi Hrvaška," so komentirali.

"Medsebojna razdalja, nošenje zaščitnih mask in higiena so tukaj preteklost, čeprav število okuženih na Hrvaškem raste. Se tu razvija novo žarišče koronavirusa?" se sprašujejo v prispevku.

Novinarka RTL je ob tem dejala, da v Novalji, mestu v neposredni bližini plaže Zrće, nihče ne upošteva smernic o nošenju mask. "V vseh restavracijah in barih, v katerih sem bila, so natakarji masko nosili pod brado ali pa je sploh niso nosili," je povedala.

V prispevku so situacijo komentirali tudi nemški turisti, ki jih je ekipa RTL srečala na Pagu. "To, kar se dogaja tu, ni normalno," je dejal eden od turistov, "klubi so nabito polni, v njih je tudi po dva tisoč ljudi."

Preverjanje telesne temperature pred enim od klubov na plaži Zrće:

Hrvaški spletni portal Index.hr je za komentar prispevka nemške televizije povprašal hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, ki je na to dejal, da se "ljudje vedejo kot ljudje" in da se "takšne stvari ne morejo vedno preprečiti". Povedal je, da so v inšpekcijskem nadzoru obravnavali 250 nočnih klubov po Hrvaškem in v 68 ugotovili kršitve, zaradi katerih so jim izdali opomin.

