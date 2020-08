Avstrijci svojim državljanom na Hrvaškem: Nujno se vrnite domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijci so se za ukrep odločili po tem, ko so v zadnjih dneh začeli beležiti višje številke potrjenih okužb, ki so bile povezano tudi s potovanji. Za zdaj še celoten ukrep ni znan, je pa zunaji minister prebivalcev pozval, da se morajo nujno vrniti v Avstrijo.

V zadnjme dnevu so sicer potrdili 282 novih okužb s koronavirusom, s čimer je število na novo okuženih prvič po več mesecih preseglo 200. Minister za zdravje Rudolf Anschober je pojasnil, da je veliko število novih okužb posledica večjega števila žarišč, povezanih s potovanji, povzema STA.

Povedal je še, da se je v Avstriji v zadnjem času precej spremenila starostna struktura okuženih. Na začetku pandemije so tako med okuženimi z virusom sars-CoV-2 prevladovali starejši, je zdaj na testih na novi koronavirus pozitivnih največ mladih med 15. in 24. letom. "V Avstriji je povprečna starost 33,7 leta," je glede na novo okuženih še dejal minister.

Medtem je Srbija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam. Po novem bodo morali vsi, ki vstopajo v Srbijo iz Hrvaške imeti pri sebi negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejših od 48 ur.

Prvič po več mesecih številka presegla 200

Število na novo okuženih v Avstriji je v zadnjem dnevu prvič po več mesecih preseglo 200. Največ, 112, so jih danes do 9.30 potrdili na Dunaju. Sledijo Tirolska z 58 novimi okužbami, Gornja Avstrija s 45 in avstrijska Koroška z 22, poroča STA.

V Avstriji z več kot 8,8 milijona prebivalcev so po podatkih ministrstva za zdravje doslej potrdili 22.876 okužb z novim koronavirusom, od tega je skoraj 20.500 obolelih že ozdravelo. Za covidom-19 je skupno umrlo 725 ljudi.