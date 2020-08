Bo treba po prihodu iz Hrvaške že prihodnji teden v karanteno?

"Okužbe, ki prihajajo iz Hrvaške, nas vodijo do strožjega režima vstopa v Slovenijo, verjetno že v prihodnjem tednu. Na podlagi rezultatov testiranj prek konca tedna in v ponedeljek bo vlada prisluhnila predlogom strokovne skupine za covid-19 in na podlagi epidemiološke ocene zaostrila vstop," je na družbenem omrežju Twitter objavil notranji minister Aleš Hojs in pri tem dodal ključnik #karantena.