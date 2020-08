Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po rekordnem petkovem številu so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili 162 novih okužb s koronavirusom.

Na Hrvaškem so v petek postavili neslaven rekord, našteli so 208 novih okužb s koronavirusom, kar je bilo največ od začetka epidemije. Danes je nacionalni štab civilne zaščite sporočil, da so v zadnjih 24 urah potrdili 162 novih okužb. Dve osebi s covid-19 sta umrli.

Največ okužb so potrdili v Zagrebu, tam jih je bilo 47, in v Dalmaciji - v Splitsko-kninski županiji so potrdili 35, v Šibeniško-kninski pa 19 novih okužb.

