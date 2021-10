Kučan spet med petkovimi protestniki #foto

Milan Kučan se je tudi danes pridružil protestnikom, kot je razvidno iz fotografij s terena.

Kučan se je petkovim protestnikom pridružil že tretjič, ob tem pa po poročanju Večera dejal, da se bo protivladnih shodov udeleževal, dokler bo menil, da je to smiselno. To bo počel, "dokler bo ta vlada nadaljevala spreminjanje Slovenije v Orbanovo državo," je dejal in dodal, da bi morale politične stranke v svoje programe prenesti to, kar govori civilna iniciativa. "Govorjenje eden mimo drugega ne bo dalo rezultata," še meni Kučan. Foto: Bojan Puhek

Na Trg republike je prišlo nekaj sto ljudi, nekateri na kolesih, drugi peš.

Policija je protestnike tudi tokrat opozarjala, da je shod neprijavljen. Izgredov ni bilo. Smo pa opazili novinarske televizijske ekipe, ki so na teren prišle v spremstvu varnostnikov.