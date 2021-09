Na sredinem shodu zaradi varnosti nadzor policije

Na sredinem protestnem shodu, ki naj bi bil v središču Ljubljane, bodo policisti opravljali svoje naloge, saj do zdaj shod ni prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba.

"Policija bo jutri, 29. 9. 2021, opravljala naloge v povezavi z napovedanim protestnim shodom, ki naj bi potekal v središču Ljubljane," so v sporočili za javnost zapisali pri Policijski upravi Ljubljana.

Čeprav shod do zdaj ni prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih, in ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, je policija kljub temu že opravila razgovore z nekaterimi osebami, ki so v javnosti pozivale k udeležbi na tem neprijavljenem shodu. Pozvali so jih k spoštovanju določil Zakona o javnih zbiranjih.

Ključno je zagotavljanje varnosti

"V primerih neprijavljenih shodov za red skrbijo policisti, zato morebitne udeležence pozivamo, naj spoštujejo navodila policistov. Naloga policije je zagotavljanje varnosti. Tako bo tudi v tem primeru. Policija pa bo zoper morebitne kršitelje ukrepala," so še sporočili.

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje oziroma promet na Šubičevi ulici in drugih ulicah v središču mesta. Območje shoda bo videonadzorovano.

"Opozarjamo, da na shodih in prireditvah ni dovoljeno prinašanje nevarnih predmetov, na primer pirotehničnih sredstev, palic, orodja. Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki. Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do gibanja, zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za varnost vseh nas in jih je treba upoštevati," so še sporočili s policije in vse pozvali, da ravnajo odgovorno, dostojno in predvsem, da mirno izražajo svoje mnenje.