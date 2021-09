Nove napetosti na severu Kosova zaradi srbskih registrskih tablic #video #foto

Specialne enote kosovske policije že tretji dan zapored na severu Kosova nadzorujejo dogajanje, potem ko je več sto kosovskih Srbov blokiralo ceste v bližini administrativnih prehodov Jarinje in Brnjak med Srbijo in Kosovom. Protestirajo proti odločitvi prištinske vlade, po kateri morajo na vozilih s srbskimi registrskimi oznakami te odstraniti in namestiti začasne oznake Kosova.

Začasne oznake Kosova veljajo šestdeset dni in stanejo pet evrov. Ta predpis sicer za potnike s Kosova, ki vstopajo v Srbijo, velja že vrsto let. Foto: Reuters

Kosovski premier Albin Kurti je že v ponedeljek v Prištini dejal, da novi ukrepi niso usmerjeni proti srbskemu prebivalstvu.

"To ni ne provokacija ne diskriminacija. Gre za vzajemni ukrep," je med drugim Kurti zapisal na Twitterju.

This isn’t a provocation, nor is it discriminatory. In this reciprocal measure, either Kosova & Serbia are both right or both wrong. Either we keep both types of plates, or they will be removed altogether. Freedom of movement is a right that must & will not be violated by RKS.