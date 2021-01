Državljan Kosova je imel pri sebi tako pozitiven kot negativen test #video

Kot so poročali v oddaji Planet 18, so kranjski policisti obravnavali državljana Kosova z začasnim bivališčem v Sloveniji, ki je pred odhodom iz Belgije, kjer dela, opravil test na novi koronavirus. Na podlagi tega testa so mu izdali dve potrdili: na prvem je bilo zapisano, da je test negativen, pozneje pa so mu izdali tudi drugo potrdilo, na katerem je bilo zabeleženo, da se je pri prvem testu zgodila napaka in da je njegov test na novi koronavirus pozitiven.

Triletna zaporna kazen

Ni sicer jasno, na kakšen način oziroma ali je bil kosovski državljan seznanjen z drugim potrdilom. Kot je znano, se je tujec po opravljenem testu vračal na Kosovo, kjer ga je pri Kranju med čakanjem na prevoz za nadaljevanje poti izsledila policija.

Državljana Kosova, ki ima v Sloveniji sicer urejen status tujca, so pristojni takoj namestili v karanteno, še vedno pa se nadaljuje zbiranje podatkov. Kranjski policisti za zdaj še niso ugotovili znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Policija je sicer še potrdila, da sta bila tako negativen kot pozitiven izvid testa izdana pri isti organizaciji in da sta pristna.

V primeru, da bi bil Kosovec obveščen o pozitivnem testu, a je to zamolčal in predstavil samo negativnega, bi šlo za kaznivo dejanje, za katero je predpisana triletna zaporna kazen.