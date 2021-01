Šarec: Če bi bile razmere normalne, Karla Erjavca ne bi podprl

"Če bi bile razmere normalne, Karla Erjavca ne bi podprl, ker bi rekel, da mandatarstvo pripada nam kot stranki z največ poslanci v opoziciji," je ob obletnici odstopa s položaja predsednika vlade v intervjuju za Večer med drugim povedal Marjan Šarec. Kot je dodal, v Koaliciji ustavnega loka (KUL), ki jo sestavljajo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ne bo bistveno, kdo bo mandatar, saj bo, kot sam pravi, to prehodna vlada. "Pravzaprav pa je glede na število poslancev, ki jih ima, Erjavec tehnični mandatar s politično podporo," je dejal.

"Šarčev intervju za Večer znova razkriva psihološke razloge za razpad njegove vlade. Egoistične ambicije kamniške klape so sesule prejšnjo vlado in povezovanje na liberalni sredini, očitno pa tudi KUL jemljejo s figo v žepu," se je tako na današnji intervju odzval predsednik stranke SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Predsednik stranke LMŠ in nekdanji predsednik 13. manjšinske vlade Marjan Šarec je namreč leto po svojem odstopu v intervjuju za Večer med drugim spregovoril o tem, kako je biti poslanec opozicije, o projektu KUL, neuspeli konstruktivni nezaupnici in Karlu Erjavcu kot mogočem mandatarju ter predsedniku stranke SMC Počivalšku.

"Ne želim poslušati, kako je kriv moj ego"

Kot je povedal Šarec, v normalnih razmerah predsednika stranke DeSUS Erjavca ne bi podprl, saj, kot pravi sam, mandatarstvo pripada stranki LMŠ kot stranki z največ poslanci v opoziciji.

"Ampak tega nisem nikoli zahteval, ker ne želim poslušati, kako je moj ego kriv, da se ne moremo sestaviti. Zato sem se odrekel funkciji mandatarja. Ker je bil Erjavec sprejemljiv za vse druge in ker je, odkar se je vrnil, ko so ga njegovi prosili, ker drugega pač nimajo in bi se mu morali zahvaliti, naredil vse, kar je rekel, smo ga podprli. V tej vladi ne bo bistveno, kdo bo mandatar, saj bo to prehodna vlada," je poudaril Šarec.

Šarec je v intervjuju za Večer dejal, da v normalnih razmerah Karla Erjavca ne bi podprl za mandatarja. Foto: STA

Na vprašanje, do kdaj bo konstruktivna nezaupnica na čakanju, pa je Šarec odgovoril naslednje: "Če bi teoretično danes izvedeli, da imamo spremenjen poslovnik in je omogočeno tajno glasovanje na daljavo, na tak ali drugačen način, jo lahko vložimo ta hip. Naš cilj je, da gremo na glasovanje z vsemi poslanci, ki so podpisali konstruktivno nezaupnico. Sicer je to res vnaprej izgubljeno."

Šarec je izrazil tudi svoje mnenje o besedah predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ta je v preteklih dneh dejal, da glasovanja ni preprečil poslovnik ali virus, ampak tisti, ki niso hoteli, da se o nezaupnici odloča, ter da ne bo podprl sprevržene ideje, da bi državni zbor zaradi potreb političnih strank hudo bolnim poslancem pošiljal komisije z glasovnicami. Zorčičeve besede je označil za laž.

"Od prvega dne sem trdil, da ne bosta zamenjala strani"

"To, da govori, da glasovanja ni preprečil virus, je dobesedno laž. Ne glede na to, da direktor Sove članov Knovsa ni okužil, je zbolel en poslanec stranke SD in ga ni, en poslanec je šel pa v samoizolacijo, ker je imel z njim tvegan stik. Prav zaradi virusa smo umaknili nezaupnico. Če pa v dobi digitalizacije državni zbor ne more zagotoviti tajnega glasovanja na tak ali drugačen način, potem pa ne vem, kako lahko zagotavljajo varnost aplikacije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa," je dejal predsednik stranke LMŠ.

Kot je dodal, bodo poskusili s svojim predlogom za spremembo poslovnika, upa, da bodo uslišani. "Če ne bomo uslišani, bo treba uporabiti še druga pravna sredstva. Še to, ne gre za sprevrženo idejo, gre za omogočanje glasovanja bolnim poslancem, ki se sami odločijo, ali želijo glasovati," je med drugim še poudaril.

Na današnji Šarčev intervju se je odzval tudi gospodarski minister Počivalšek. Kot je dejal, so prejšnjo vlado sesule "egoistične ambicije kamniške klape." Foto: STA

O tem, na koga izmed poslancev lahko v opoziciji še lahko računajo pri glasovanju o nezaupnici, potem ko je za Zorčiča rekel, da je "podpredsednik SMC pokazal svoje barve", pa je Šarec odgovoril, da računajo na vse tiste, ki jim je mar za državo.

O predsedniku stranke SMC Počivalšku in podpredsedniku Zorčiču pa je dodal, "da ko so nekateri trdili, da bosta Zdravko Počivalšek in Igor Zorčič zamenjala stran, sem jaz od prvega dne trdil, da je ne bosta. In zdaj se je to lepo pokazalo", je še pojasnil.

Želel je predčasne volitve, a mu je načrte prekrižala epidemija

Spomnimo, da je 27. januarja lani Šarec po letu in pol na položaju odstopil z mesta predsednika manjšinske vlade. Kot je takrat dejal v svoji odstopni izjavi, njegova vlada s partnerji ni bila sposobna izvesti strukturnih reform.

"S 13 poslanci in s to koalicijo v državnem zboru pričakovanj ljudi ne morem izpolniti. Lahko pa jih izpolnim po volitvah," je povedal in izrazil prepričanje, da bi bilo najbolj pošteno, če bi šli na predčasne volitve. A mu je načrte pozneje prekrižala epidemija koronavirusa.

Ob začetku epidemije, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020, smo le dan pozneje dobili novo, 14. vlado, ki jo je sestavil zdajšnji premier Janez Janša.

Šarec: Ključno je razčistiti, koliko nas je v resnici v opoziciji



V LMŠ se zavzemajo za čimprejšnjo ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice. Če ne bo vložena pred odločanjem o interpelaciji ministra Janeza Ciglerja Kralja, pa se bo na glasovanju o njej pokazalo, koliko glasov ima v resnici opozicija, pravi prvak LMŠ Šarec. Za LMŠ je ključno, da se to razjasni in ugotovi, kdo je na kateri strani.



Šarec je v današnji izjavi novinarjem v DZ dejal, da morajo po vloženi interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerja Kralja slediti še druge interpelacije. "Enotnost Koalicije ustavnega loka (KUL) se vedno pokaže ob glasovanjih in vseh akcijah. Ta enotnost ni bila nikoli ogrožena," je menil. Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa naj po njegovih navedbah pove, kako je s položajem poslancev DeSUS.



DeSUS je sicer pristopila h KUL, vendar pa strankini poslanci dajejo različna sporočila. V torek so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O prihodnjem delovanju se bodo pogovorili z vodstvom stranke.



Predsednica SD Tanja Fajon je danes navedla, da jih dogajanje v DeSUS skrbi. Partnerje KUL je zato pozvala, da vnovič opredelijo strategijo o nadaljnjih korakih oziroma cilj zamenjave aktualne vlade. Erjavec je namreč 19. januarja ob nestrinjanju dela KUL umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Napovedal je vnovično vložitev konstruktivne nezaupnice, takoj ko bodo prisotni vsi poslanci, ki jo podpirajo. (STA)