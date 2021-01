Prihodnost DeSUS: kje bodo poslanci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani poslanske skupine DeSUS so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini, je povedal njen vodja Franc Jurša. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se po njegovih besedah niso pogovarjali. O odprtih vprašanjih, tudi prihodnjem delovanju, se bodo pogovorili z vodstvom stranke.

Člani poslanske skupine DeSUS so se namreč na današnji seji poslanske skupine pogovarjali tudi o prihodnjem delovanju stranke. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je v izjavi za medije po seji povedal, da so se dogovorili, da bodo v poslanski skupini delovali vsi poslanci dosedanje poslanske skupine. Poudaril je, da je v poslovniku DZ in poslovniku poslanske skupine opredeljeno, kdo je njen član, piše STA.

Poslanca Roberta Polnarja so namreč izločili iz stranke. "Robert Polnar ni dal odstopne izjave in je še vedno, na nek način, član poslanske skupine," je dejal Jurša. Poslanec Branko Simovič je sicer danes dejal, da imajo v stranki tri struje. Glede tega je Jurša danes povedal, da sam ne bi govoril o strujah, ampak o različnih razmišljanjih.

Poskušali so poenotiti svoja stališča

"Danes smo poskušali poenotiti naša stališča. Uspelo se nam je poenotiti na tej točki, da bomo še naprej delovali skupaj v poslanski skupini in da bomo opravili pogovor z vodstvom stranke, da si predstavimo posamezna stališča. Nekatera stališča poslanske skupine se pač razlikujejo od stališča vodstva stranke. Mislim, da z dialogom lahko to tudi uskladimo," je povedal.

Glede napovedanega pogovora z vodstvom stranke je pojasnil, da imajo precej odprtih vprašanj. Vsebine teh pa danes ni želel komentirati. Na vprašanje, ali je glavna dilema, ali naj poslanska skupina z dosedanjo vlado sodeluje na podlagi posebnega sporazuma ali naj bo del opozicije, pa je Jurša odgovoril, da se o tem danes niso pogovarjali. "O tem vprašanju bomo verjetno spregovorili z vodstvom stranke," je dodal. Po njegovih besedah pa poslanci DeSUS danes tudi niso razpravljali o morebitni novi vložitvi konstruktivne nezaupnice, navaja STA.