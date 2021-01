Poslanec Simonovič: Prav je, da je tako. Če ne, gremo raje na predčasne volitve.

"Prav je, da se koalicije in vlade postavljajo na podlagi rezultatov volitev. Kar počne KUL, ni to to. Še posebej ne, ker so imeli priložnost v nekih drugih, normalnih časih voditi vlado, in so dobesedno vrgli puško v koruzo. Zdaj, v času epidemije, gospodarske in psihološke krize, pa se mi glede tega postavlja marsikatero vprašanje. Potem gremo raje na predčasne volitve in je to to," nam je povedal poslanec stranke DeSUS Branko Simonovič.

Po poročanju spletnega portala pozareport.si naj bi poslanska skupina DeSUS že danes organom stranke poslala pismo, v katerem naj bi med drugim pisalo, da poslanci DeSUS ne želijo postati del Koalicije ustavnega loka.

Simonovič nam je v zvezi s tem pojasnil, da je za danes ob 15.00 sklicana seja njihove poslanske skupine, na kateri bodo govorili o tem, kako naprej.

Simonovič: Povedati moramo, ali smo opozicija ali koalicija

"Že nekaj časa se ukvarjamo s tem, da je potrebno nekaj reči. Tudi z ozirom na ostale kolegice poslanke in poslance. Ali smo opozicija ali koalicija. Očitno se ta konstruktivna nezaupnica nekoliko odmika. V tem kontekstu potekajo neka razmišljanja. V naši poslanski skupini so tri struje: gospod Robert Polnar podpira vlado, gospod Jurij Lep se nagiba h KUL, in še mi trije, ki smo najdlje v stranki. Poskusili se bomo poenotiti. Vsak bo prišel s svojimi razmišljanji in potem bo potekalo usklajevanje," je izpostavil.

Na vprašanje, kako komentira vse zaplete, ki so spremljali vložitev konstruktivne nezaupnice s predsednikom DeSUS Karlom Erjavcem kot kandidatom za mandatarja, pa je odgovoril:

"Prav je, da se koalicije in vlade postavljajo na podlagi rezultatov volitev. Kar počne KUL, ni to to. Še posebej ne, ker so imeli priložnost v nekih drugih, normalnih časih voditi vlado, in so dobesedno vrgli puško v koruzo. Zdaj, v času epidemije, gospodarske in psihološke krize, pa se mi glede tega postavlja marsikatero vprašanje. Potem gremo raje na predčasne volitve in je to to."

Jurša o zavrnitvi sodelovanja v KUL ne ve ničesar

Govorili smo tudi z vodjo poslanske skupine stranke DeSUS Francem Juršo, ki pravi, da o tem, da naj bi poslanci poslali organom stranke zgoraj omenjeno pismo z zavrnitvijo sodelovanja v KUL, ne ve ničesar.