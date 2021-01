Zorčič: Rešitve za tajno glasovanje zunaj DZ se ne da najti čez noč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki poslanskih skupin so s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem na neformalnem posvetu iskali rešitve, kako bi poslancem omogočili tudi tajno glasovanje na daljavo oz. zunaj DZ. Zorčič do četrtka pričakuje predloge, sam pa meni, da tega ni mogoče rešiti čez noč. Po njegovih besedah bi bila v vsakem primeru potrebna sprememba poslovnika DZ.

Do razprave o možnosti tajnega glasovanja zunaj sedeža DZ je namreč prišlo ob vložitvi konstruktivne nezaupnice, o kateri bi morali poslanci glasovati najpozneje do petka. Vendar pa se nekateri poslanci zaradi okužbe z novim koronavirusom ali samoizolacije seje ne bi mogli udeležiti, kar bi še otežilo možnost, da predlagatelji zberejo 46 glasov, piše STA.

Glasovanje o nezaupnici vladi je tajno, zadnje spremembe poslovnika DZ pa omogočajo le javno sodelovanje na seji na daljavo. Zorčič je spomnil, da je že sprejemanje takšnih sprememb poslovnika lani spremljala vrsta pomislekov glede varnosti in demokracije. "Nihče si ni niti upal pomisliti na tajno elektronsko glasovanje, saj tega tudi v drugih državah ni. Sploh pa ne za to, da bi se volilo predsednika vlade prek računalnika," je v izjavi v DZ dejal Zorčič. Opozoril je, da taka rešitev odpira vrsto varnostnih in pravnih vprašanj.

Ena od možnosti je, da bi volilna komisija obiskala poslance

Tako so se na današnjem posvetu dogovorili, da preučijo druge načine, kako bi lahko omogočili tajno glasovanje tudi zunaj sedeža DZ. Ena od možnosti je, da bi volilna komisija pristopila do tistih poslancev, ki ne morejo glasovati v DZ, druga možnost pa, da bi se poslancem nekako omogočilo, da bi glasovali vsaj v bližini DZ. Za oboje pa je po Zorčičevih besedah potrebna sprememba poslovnika. Za spremembe poslovnika je potrebna dvotretjinska večina v DZ.

Zorčič dvomi, da lahko z rešitvami postrežejo čez noč. Po njegovem mnenju je precej zgovorno že, da DZ tega doslej ni uspel urediti. Opozarja še, da se ob tem odpira vrsta pravnih in etičnih, pa tudi epidemioloških vprašanj, še piše STA.