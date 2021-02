Biden čestital, Vučić zavrnil "novo politiko ZDA"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V čestitki Vučiću ob srbskem dnevu državnosti je Biden zapisal, da ZDA še naprej podpirajo cilj Srbije za članstvo v Evropski uniji in da jo vzpodbujajo k sprejemanju težkih korakov na tej poti, "vključno z uvajanjem potrebnih reform in dosego obsežnega sporazuma o normalizaciji s Kosovom, ki je osredotočen na medsebojno priznanje".

V čestitki Vučiću ob srbskem dnevu državnosti je Biden zapisal, da ZDA še naprej podpirajo cilj Srbije za članstvo v Evropski uniji in da jo vzpodbujajo k sprejemanju težkih korakov na tej poti, "vključno z uvajanjem potrebnih reform in dosego obsežnega sporazuma o normalizaciji s Kosovom, ki je osredotočen na medsebojno priznanje". Foto: Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je v čestitki srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću ob dnevu državnosti izpostavil podporo ZDA, da Beograd doseže obsežen sporazum o normalizaciji odnosov s Kosovom, v središču katerega je medsebojno priznanje. Vučić je zavrnil to "novo ameriško politiko".

ZDA so bile med glavnimi podporniki razglasitve neodvisnosti Kosova leta 2008, ki je Srbija še vedno ne priznava, piše STA.

V Srbiji dan državnosti praznujejo 15. februarja na dan, ko je bila leta 1835 v Kragujevcu sprejeta ustava Kneževine Srbije, prva ustava v srbski zgodovini. Čez mesec dni so jo pod pritiski odpravili. Foto: Reuters

V čestitki Vučiću ob srbskem dnevu državnosti je Biden zapisal, da ZDA še naprej podpirajo cilj Srbije za članstvo v Evropski uniji in da jo vzpodbujajo k sprejemanju težkih korakov na tej poti, "vključno z uvajanjem potrebnih reform in dosego obsežnega sporazuma o normalizaciji s Kosovom, ki je osredotočen na medsebojno priznanje". To piše v pismu, ki ga je objavil Vučićev urad.

Ob zahvali ameriškemu predsedniku za čestitko je Vučić danes novinarjem dejal, da Srbija ne pristaja na priznanje Kosova in da je to osebno že povedal ameriškim predstavnikom v Beli hiši. Poudaril je, da "medsebojnega priznanja ni v nobenem dokumentu nobene svetovne organizacije ne Evropske unije ter v nobeni resoluciji", zato menijo, da gre za "novo ameriško politiko".

Vučić je dodal je, da so Srbiji priznanje Kosova že hoteli vsiliti kot končno rešitev in da jim je "v Washingtonu že enkrat v obraz" povedal, kaj misli o tem ter da niti sedaj odgovor ne bo drugačen. Foto: Reuters