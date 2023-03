Komisar Lenarčič je na Madagaskarju obiskal misijonarja Pedra Opeko

Evropskega komisarja Janeza Lenarčiča je v skupnosti Akamasoa sprejel misijonar Pedro Opeka. Na sprejemu so Lenarčiča bučno pozdravili tudi otroci, ki živijo v skupnosti.

Lenarčič Opeko obiskal kot Slovenec Slovenca

Teolog Robert Petkovšek je za Planet TV povedal, da je Lenarčič "najprej obiskal našega misijonarja Pedra Opeko kot Slovenec Slovenca. Čeprav komisar prinaša pomoč za preostale dele Madagaskarja, ki jih v zadnjem času predvsem trpinčita suša in cikloni".

Akamasoa, ki v prevodu pomeni "dobri prijatelji", je zrasla predvsem na donacijah ljudi, tudi Slovencev, ne pa političnih funkcionarjev. "In tukaj bolj kot s kakšnih vladnih ali uradnih strani naši misijonarji pomoč dobivajo neposredno od ljudi, in to že leta in leta," pravi Petkovšek.

Združenje Dobri prijatelj deluje več kot 30 let

"Pred leti, ko smo se pogovarjali, je rekel, v naših šolah je 11.573 otrok. Ko sem ga danes zjutraj vprašal, kako je s tem, je rekel 18.731. Torej ne reče približno toliko in toliko, ampak številke natančno pove, v čemer se kaže njegova skrb za otroke," poudarja teolog.

In vsem tem otrokom Pedro Opeka že več kot pol stoletja vsak dan nosi obroke riža. Združenje Dobri prijatelji deluje več kot 30 let. Doslej so pomagali več kot pol milijona Malgašem, skupaj so zgradili več vasi, v katerih živi več kot 30 tisoč ljudi, je še poročal Planet TV.